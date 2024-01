Casademont Zaragoza-Lyon: una final en el exilio

¿Se imaginan que el Real Madrid (el de fútbol) se jugara el pase a los cuartos de final de la Champions League en el campo del Leganés porque el Santiago Bernabéu acoge un musical? ¿O que el Real Zaragoza disputara el partido del ascenso en el campo del Ebro porque en La Romareda actúa Enrique Bunbury? Algo así es lo que le ocurre este miércoles (20.00) al Casademont femenino, que afronta en un exilio forzoso un choque que puede ser decisivo para pasar de ronda en la mejor competición europea de baloncesto.

El pabellón Príncipe Felipe acoge desde el miércoles el espectáculo del Circo del Sol, lo que obliga al Casademont Zaragoza a trasladar todo un partido de la Euroliga femenina al pabellón Siglo XXI, una estupenda instalación… que no es la casa del equipo rojillo y que, con toda probabilidad, no dará abasto para acoger al público que quiere acudir a empujar hacia la victoria al conjunto de Carlos Cantero. El Príncipe Felipe, un equipamiento del Ayuntamiento de Zaragoza, alberga de vez en cuando acontecimientos culturales que siempre son bienvenidos en la ciudad, pero que quizá, y solo quizá, deberían tener en cuenta a los equipos de alta competición que allí juegan regularmente, pagando por ello un dinero al Consistorio.

El club ha hecho un esfuerzo para aumentar el aforo del pabellón, que llegará a las 3.200 localidades. Este martes por la mañana apenas quedaban 200 por colocar, por lo que el lleno está prácticamente asegurado. El equipo ha entrenado estos días en la instalación, pero este miércoles será tan visitante como su rival, si no fuera por los apasionados aficionados que habrá en la grada.

El partido en cuestión no es un partido cualquiera. Llega a Zaragoza el Lyon (LDLC Asvel), uno de los mejores equipos de Europa en la actualidad, aunque la clasificación de la Euroliga no diga lo mismo. Las francesas tuvieron un inicio desastroso, pero fue en gran parte porque en el primer tramo de la temporada no pudieron contar con sus cuatro mejores jugadoras. Perdieron seis de sus siete primeros partidos, lo que prácticamente les dejó sin opciones. Sin embargo, un pleno de victorias en las cuatro jornadas que restan para el final aún les podrían dar el pase a cuartos. Este miércoles, por tanto, juegan una final.

Para comprender el potencial del equipo francés basta con ver que tras ese pésimo inicio de competición, en las dos últimas jornadas han vencido al campeón de Europa, el Fenerbahce (han sido las únicas capaces de derrotar a las turcas) y al Valencia Basket.

El Casademont, por su parte, tiene una excelente cosecha de siete triunfos como colchón para esta recta final de la fase de grupos de la Euroliga. A falta de cuatro jornadas las de Carlos Cantero podrían lograr su billete para cuartos de final si logran vencer al Lyon y si el Valencia Basket pierde en Rumanía con el ACS Sepsi, penúltimo clasificado. Si alguna de estas dos circunstancias no se dan, la semana que viene habrá una final directa con el Valencia-Casademont.

Pero como lo primero es lo primero, el equipo se centra en el mayúsculo reto que supone para ellas el actual Lyon: "Nos visita la mejor plantilla de la Euroliga", sentencia Cantero, quien ve en las francesas un conjunto "muy compensado" que juega "muy buen baloncesto" y que llega "más fresco que nosotras" por los distintos calendarios de las ligas francesa y española.

El entrenador del equipo aragonés admitió que en el pabellón Príncipe Felipe el equipo "se siente muy fuerte", como demuestra la excelente trayectoria del equipo como local. Este miércoles, en el Siglo XXI, está por ver la atmósfera que se forma, pero Cantero tiene claro que "es diferente campo, diferentes canastas… Ese sentimiento de estar jugando en tu casa no lo tienes. Aún así juegas en Zaragoza, con tu gente, y la idea es ir a por todas".