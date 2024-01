La tenista aragonesa Carlota Martínez quiere crecer en Australia

La tenista aragonesa Carlota Martínez ya está en Melbourne para disputar su segundo ‘grande’. Tras debutar la temporada pasada en el US Open, la de Sádaba se va a apuntar otra participación en un torneo de Grand Slam gracias a su clasificación para el Open de Australia, donde este lunes se enfrentará a la rusa Polina Kudermetova.

El partido comenzará a partir de las 13.00 y la tenista aragonesa, de 22 años, buscará pasar a la siguiente ronda ante una rival de 20 años que tiene mejor ránking WTA que ella. La rusa es actualmente la número 186 del mundo, mientras que Martínez es la 230. “El objetivo es coger sensaciones a principio de temporada. Ha sido una pretemporada muy buena, me he encontrado bien física y anímicamente, he cogido mucha confianza en mí misma, algo que es importante”, señala desde Melbourne.

El reto en tierras australianas es “sacar el mayor rendimiento posible, luchar hasta el final y jugar de una manera agresiva, que al final es lo que he estado trabajando en pretemporada”. Carlota Martínez quiere “salir a la pista a disfrutar, con energía positiva, que al final es lo más importante para dar el mayor rendimiento”.

La tenista de Sádaba comenzó su carrera en pleno corazón de Zaragoza, en el Club Deportivo Paraíso. Empezó a entrenar con la Federación Aragonesa de Tenis, y años después pasó al Real Zaragoza Club de Tenis. Jugó los torneos de Aragón, se inició en los circuitos infantiles nacionales… y a los 16 años dio el paso de entrar en la academia Pro-AB de Barcelona. Allí se entrena junto al jugador junior aragonés Pablo Roche bajo la tutela de José María Arenas, su entrenador. Logró posicionarse entre las 50 mejores jugadoras mundiales en etapa junior y su ascenso en el ámbito profesional está siendo considerable, con victorias destacadas en torneos como Marrakech, Pula, Buenos Aires y Punta Cana en menos de año y medio.

Esta temporada tiene como objetivo “dar pasos hacia adelante, ser una jugadora más valiente cada vez, mejorar mentalmente y físicamente aguantar al máximo nivel”. En cuanto a los resultados, quiere clasificarse para los cuatro Grand Slam. De momento, ya lo ha logrado con el primero. “Quiero subir lo máximo, hasta el número 150 más o menos, pero para eso tengo que dar mi máximo nivel”, apunta a unas horas de su debut en su segundo ‘Grand Slam’.