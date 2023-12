Darja Varfolomeev, campeona de gimnasia rítmica: "Hay que pasarlo bien compitiendo y perseguir tu sueño"

Darja Varfolomeev (Barnaul, Rusia, 2006) tiene nacionalidad alemana y es la campeona del mundo de gimnasia rítmica tras lograr cinco oros este año en el campeonato del mundo que se celebró en Valencia.

La Federación Aragonesa de Gimnasia organizó a principios de mes con Katia Sports una clase magistral con la pentacampeona a la que acudió con su entrenadora y de la selección germana, Yulia Raskina. En una cita en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza entrenó junto a un grupo de gimnastas llegadas de clubes aragoneses y de fuera de la comunidad, para muchas, un regalo anticipado de Navidad.

La joven compartió sus rutinas sobre el tapiz además de su simpatía y buen talante, firmando autógrafos y haciéndose fotos con cada una de las asistentes.

¿Cómo se sintió en Zaragoza rodeada de tantas niñas que sueñan con ser como usted? Hace unos pocos años era una de ellas...

Me he sentido muy feliz. Ha sido realmente divertido entrenar con ellas porque sé que estas niñas han venido a verme a la ‘masterclass’ para aprender. Me encanta porque puedo mostrarles lo que son capaces de aprender para ser mejores, para hacer mejores ejercicios y rutinas. Espero que hayan aprendido mucho y que sean capaces de practicarlo todo luego con sus equipos.

Entre las 80 gimnastas de ocho escuelas aragonesas y 20 entrenadoras que acudieron había algunas que habían estado con sus familias el pasado mes de agosto en Valencia, cuando ganó sus cinco medallas de oro en el Campeonato Mundial de gimnasia rítmica. ¿Ha podido asimilar ya que es una pentacampeona, tras ganar en todos los aparatos?

Sí, pero lo he ido asimilando poco a poco. Además, el año que viene va a ser mucho más difícil que este porque se celebran los Juegos Olímpicos (París 2024) y voy a tratar de mostrar mis mejores ejercicios y a dar lo mejor de mi.

¿Cuántos años tenía cuando comenzó a practicar gimnasia rítmica?

Tenía 3 años de edad.

A esa edad tan temprana, ¿fue elección suya o alguien de la familia le animó a hacerlo?

Mi madre me animó, ella había sido también gimnasta y le había gustado mucho este deporte. Gracias a ella comencé a entrenar.

Ahora tiene 17 años, es todavía muy joven pero ya lleva 14 sobre el tapiz.

Estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí y de hacer este deporte tan bonito.

Tuvo que practicar duro y cambiar de país de niña, de Rusia a Alemania. ¿Se arrepiente de algunas cosas que no haya podido hacer por tener que competir a tan alto nivel?

No. Me gusta mucho mi deporte, quiero practicarlo, y estoy muy feliz de entrenar todos los días para poder luego competir y mostrar lo que he conseguido en los entrenamientos.

¿Cuántas horas al día tiene que entrenar una campeona?

Yo entreno seis horas al día y los sábados tengo libre.

Siendo todavía tan joven, ¿cómo se puede compaginar con los estudios?

Tengo clase todos los días, desde las 8.00 hasta las 13.00, y después empiezo el entrenamiento.

En un mundo donde solo unos pocos deportes como el fútbol consiguen convertirse en el centro de atención, ¿cree que la gimnasia rítmica necesita más apoyos?

Sí, creo que si hubiera más apoyos resultaría todo mejor. Muchas veces dedicas todo tu esfuerzo a una competición, entrenas y entrenas, pero además participar supone un coste económico. Con más apoyo se podría facilitar todo.

¿Qué les diría a quienes se miran en usted como en un espejo para conseguir ser campeonas algún día?

Me gustaría decirles que, sobre todo, tienen que divertirse compitiendo. Muchas personas se estresan demasiado pensando solo en que han perdido alguna competición o que no han ganado algo.

Entonces, en su opinión, ¿lo importante no es ganar?

Lo principal es que se necesita pasarlo bien y perseguir tu sueño. Hay que practicar porque se quiera.

Pero la gimnasia es un deporte muy duro como profesión. ¿Demasiado quizás en el futuro, dentro de unos años?

Sí, es un deporte muy duro, pero se puede conseguir. Yo amo la gimnasia.