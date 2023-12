Patinaje artístico sin barreras en la pista de hielo de Jaca

Ya no existen barreras para que cualquier persona con alguna discapacidad pueda disfrutar de deportes como el patinaje sobre el hielo o el curling. Esto se ha logrado gracias a los programas que ha impulsado la Real Federación Española de Deportes de Hielo que desarrolla, en este caso, la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI), en la pista de hielo de Jaca.

Esta instalación acogía la semana pasada la última sesión de patinaje inclusivo 2023, dentro del Tour Nacional de Patinaje Inclusivo de la RFEDH en el que han participado 18 usuarios del centro de Valentia, de Martillué. Todos han podido “superar ese miedo a lo desconocido, practicando el patinaje sobre hielo que les fortalece y salen muy contentos, además de disfrutarlo mucho”, explica Elisabeth Martín-Mora, responsable del comité de patinaje artístico de la FADI y de la puesta en marcha de este programa de deporte inclusivo.

Todo esto comenzaba hace tres temporadas, “cuando la federación española se puso en contacto con la FADI e hizo la propuesta de meter el deporte inclusivo dentro de los programas que desarrollaban las federaciones autonómicas”, recuerda la entrenadora. En un primer momento no tuvo mucha aceptación “porque hay federaciones que con el patinaje artístico están al límite con muchos deportistas y horas de hielo, y ese plus de más hielo era muy angosto”. En caso de la FADI “me pareció que era complicado conseguir hielo, pero no imposible, y podía tener mucha proyección tanto para la federación como para los deportistas con algún tipo de discapacidad y que así pudieran disfrutar del patinaje”, señala Martín-Mora.

Tuvo que realizar un curso formativo para técnicos deportivos en Huarte “y arrancamos”, contactando con asociaciones de la zona, como Valentia, con la que se iniciaron las sesiones. La respuesta “ha sido muy buena”, porque “todos han podido disfrutar sobre el hielo, aunque a algunos les impone, porque tienen dificultades físicas”.

Por otro lado, y lo novedoso porque se ha desarrollado por primera vez, es la realización de competiciones internacionales para personas con discapacidad, en la que ha tomado parte la jaquesa Andrea Sarto, del Club Hielo Jaca. Lo han desarrollado las federaciones aragonesa y navarra, y ha consistido en la preparación de deportistas con discapacidad dentro de la modalidad de patinaje artístico. Lo ha promovido una asociación llamada ‘Inclusive Skating’, nacida en Inglaterra. “Su fundadora es una patinadora y entrenadora cuya hija nació ciega y pensó en crear un espacio donde pudiera desarrollar el mundo de la competición”, indica.

Se trata de una competición virtual a nivel mundial en la que ha participado Andrea Sarto. “Le dije si quería entrenar para participar, y se mostró muy ilusionada, así que comenzamos a desarrollar sesiones, lo grabamos y enviamos a Inglaterra, para la competición virtual que tuvo lugar el 2 y 3 de diciembre”. Y el resultado ha sido buenísimo para España, ya que Andrea ha conseguido un tercer puesto y medalla de bronce en la categoría senior, y las otras dos participantes de la federación navarra han logrado un oro en categoría junior y plata en novice advance.

“Nos han felicitado por el resultado y estoy muy contenta por hacer este trabajo”, asegura Martín-Mora, que sigue pensando en más cosas para hacer en un futuro próximo. Ha contactado con el centro de atención temprana de Sabiñánigo para desarrollar el programa con niños de menor edad, y con Andrea “le daremos continuidad para participar en otras competiciones internacionales presenciales”, concluye.