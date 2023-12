La patinadora jaquesa Andrea Sarto cumple su sueño mundialista

La deportista jacetana Andrea Sarto Arroyos participará desde este viernes y hasta el 4 de diciembre en el Inclusive Skating Virtual World Championship 2023, una competición internacional de patinaje artístico. Para Andrea “es un sueño cumplido” haber llegado hasta aquí, después de muchos años de trabajo, esfuerzo y dedicación al patinaje sobre hielo.

La competición se realiza virtualmente mediante la grabación de su programa de competición en el pabellón de hielo de Jaca y su posterior envío al comité organizador para su visionado y puntuación por parte de un panel técnico con sede en Inglaterra. Andrea ha presentado dos programas, uno con la canción ‘Let it go’ de Frozen y ‘Vivo por ella’ de Andrea Bocelli. Ambas coreografías las ha preparado con su anterior entrenadora, Naya Zamboraín, a la que adora. “Aunque Naya no esté aquí ahora me sigue ayudando”, dice. Para preparase para esta competición, “he tenido que repasar bien los dos programas”, con sesiones de entrenamiento en la pista de hielo jaquesa, pero está ilusionada y confía en obtener un buen resultado. De España participan dos patinadoras de Pamplona y ella.

Andrea es una gran deportista y además muy disciplinada. Le encanta el patinaje sobre hielo y gracias a su nivel, participa en diversas competiciones tanto a nivel nacional como regional. “La temporada pasada me fue muy bien, siempre quedaba primera o segunda”, recuerda. Comenzó en el hielo con Charo Esteban, “pero cuando llegó Naya al Club Hielo Jaca seguí con ella”. Su primer programa “me costó seis meses”. Ahora, tras la marcha de Naya del club jaqués está “muy afectada”, pero sigue manteniendo mucho contacto con ella. “Me sigue enseñando pero no es lo mismo”.

Para el próximo año Andrea no se ha fijado metas: “seguiré patinando, disfrutando, pisando el hielo y quedando en el puesto que quede, porque no pienso en ganar”, asegura. Ha llegado hasta donde ella quería, el Inclusive Skating Virtual World Championship 2023, demostrando que nada imposible cuando hay ganas, esfuerzo y mucho trabajo.

La Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, a la que pertenece Andrea, ha apostado por desarrollar los dos programas que la Real Federación Española de Deportes de Hielo ofrece dentro del patinaje inclusivo. En uno de ellos, los deportistas con discapacidad en España pueden desarrollarse y competir en aquellos deportes de hielo que deseen practicar.