El Gobierno de Aragón invertirá 3 millones en la reforma de Campo Pinilla en Teruel

El Gobierno de Aragón colaborará económicamente, en una cifra que ronda el 75 por ciento, con la remodelación del campo de fútbol Pinilla, donde el Club Deportivo Teruel juega sus encuentros como local.

Lo ha confirmado este lunes la consejera de Presidencia, Cultura y Deportes, Tomasa Hernández, en una visita institucional a Teruel, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con la alcaldesa de la ciudad mudéjar, Emma Buj, en la que la consejera ha firmado en el Libro de Honor y ha visitado las obras del nuevo pabellón multiusos del Colegio de la Fuenfresca y el Mausoleo de los Amantes de Teruel.

El importe concreto de la aportación del Ejecutivo autonómico no está fijado, pues el proyecto aún no ha sido redactado y no se conoce cuál será el total de las obras en Campo Pinilla, si bien la consejera y la alcaldesa han indicado que rondará los 4 millones de euros, de los cuales “unos 3” serán sufragados por el Gobierno de Aragón, tal y como se ha comprometido Hernández.

La alcaldesa ha recordado que la reforma de Campo Pinilla se va a centrar en ampliar su capacidad hasta las 3.300 localidades y además se acometerán distintas actuaciones como la reforma de los vestuarios y la sala de prensa.

Unas obras que se acometerán por fases para no entorpecer los partidos del Club Deportivo Teruel y que está previsto que arranquen a finales de 2024. Reformas que, “en solitario hubiera sido imposible afrontar”, por lo que desde el ayuntamiento se ha solicitado el apoyo económico del Gobierno de Aragón, como ha apuntado Buj.

Asimismo, Emma Buj ha adelantado que “en los próximos días” se conocerán más detalles acerca de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de la remodelación del complejo deportivo.

Por su parte, Tomasa Hernández ha explicado que las obras en Campo Pinilla se han de realizar para adecuar las instalaciones a los requisitos que la Federación Española de Fútbol exige a los clubes que participan en Primera División RFEF.

Tras la visita al ayuntamiento, la consejera ha visitado las obras del nuevo pabellón del colegio del barrio de La Fuenfresca, de las que el Gobierno de Aragón y el consistorio asumen al 50 % la inversión de 2.580.252 euros - y que comenzaron a finales de julio con un plazo de ejecución de 15 meses- y la Fundación Amantes, cuya actividad cultural patrocina el Ejecutivo aragonés.