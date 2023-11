Los mejores bendicen la nueva pista de patinaje de Huesca

Supone un antes y un después para el patinaje de velocidad oscense. De entrenar en el polígono Plhus y en patios de colegio, a hacerlo en una instalación homologada cuya construcción ha supuesto una inversión por parte del Ayuntamiento de Huesca de más de 400.000 euros. De tener que desplazarse siempre para competir, a poder organizar a partir de ahora campeonatos. El Club Patín Oscaroller, junto a autoridades municipales de la actual corporación y la anterior, llevó a cabo este domingo la inauguración oficial de la nueva pista de patinaje. Fue a través de un jornada interclubes en la que tomaron parte ochenta patinadores y en la que ejercieron como padrinos la zaragozana Sheila Herrero y el vasco Patxi Peula, quince y dos veces campeones del mundo respectivamente.

“Todos han destacado que se rueda muy bien, que no sabemos lo que tenemos”, se mostró satisfecha Carol Mairal, la presidenta del Club Patín Oscaroller, quien pronostica que a partir de ahora sus patinadores darán un importante salto de calidad. “Vamos a poder entrenar con peralte, algo que antes no teníamos y que era un condicionante en las competiciones”, ejemplificó.

Hubo representantes de Aragón, de Navarra, de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, de Madrid e incluso de Francia, y entre ellos figuras nacionales de este deporte. Además de Herrero y Peula, que el sábado ofreció una ‘masterclass’, también estuvieron Aura Quintana, colombiana afincada en Vitoria ganadora de la Copa del Mundo de patinaje en línea, la medallista internacional Claudia Batalla y Gonzalo Ferraz, del Marianistas Zaragoza, subcampeón de España en 15.000 metros eliminación y bronce en relevos en el Campeonato de Europa.

Tras los actos protocolarios y la entrega de placas conmemorativas, llegó el momento de rodar. Abrieron el fuego los sénior y júnior con un calentamiento y después siguieron los pertenecientes a las categorías base para terminar con los máster. Hubo rodajes largos, carreras cortas y una exhibición de relevos en la que se entremezclaron los equipos y que dejó muy buenas actuaciones. “El ambiente entre todos los participantes ha sido extraordinario y también hemos tenido mucho público”, valoró Mairal. La jornada era no competitiva, lo que no impidió que una vez metidos en faena no se viviesen bonitos duelos. Hubo alguna caída, pero nada grave que lamentar.

El Oscaroller, junto a su vertiente de carácter más social y de la que nació Patinar en Huesca, cuenta en la actualidad con 140 miembros de los que 45 se encuentran federados y entre los que se encuentran campeones de Aragón como Daniel Blanco. “La pista nos ayudará a seguir creciendo”, vaticina su presidenta.

Al respecto, la jornada de puertas abiertas que ya se había desarrollado previamente y el encuentro interclubes se pueden considerar aperitivos de lo que está por llegar. Se quiere ser sede de una de las jornadas de la Liga Aragonesa de categorías base y también del Campeonato de Aragón de pista. Echando la vista más adelante, la ilusión es poder contar con un torneo nacional. “Nos lo han pedido y veremos qué se puede hacer”, explicó Mairal.