Un pedazo de la historia del fútbol español visita Tarazona este sábado

El ascenso a Primera RFEF permitió a la SD Tarazona acceder a la antesala del fútbol profesional. A una categoría de bronce con clubes pujantes que se entremezclan con glorias del balompié español que han venido a menos. Este sábado será día grande en la localidad turiasonense, ya que visita el Municipal todo un Deportivo de La Coruña (16.00).

El club gallego es historia del fútbol español. Con 116 años de vida, es el 12º equipo en la clasificación histórica de Primera División, y tiene un título de liga y dos de Copa del Rey, además de tres Supercopas de España. Venido a menos, cumple su cuarta temporada consecutiva en la categoría de bronce del fútbol español, alejado por tanto de su lugar natural.

Esta temporada tampoco está siendo buena para el equipo gallego, ya que transita en la mitad de la tabla, a prácticamente la misma distancia de los puestos de ‘play off’ que de los de descenso. Su trayectoria está siendo realmente irregular, aunque ahora llega a Tarazona tras tres victorias, un empate y una derrota en las cinco últimas jornadas.

Se espera un ambiente espectacular en el Municipal de Tarazona. Se trata del segundo partido consecutivo que acoge el campo turiasonense, tras el exilio de las primeras jornadas en Tudela y Zaragoza. En el primero, el derbi contra el Teruel, más de 1.400 personas acudieron al campo. Hoy se espera un gran ambiente para ver al Deportivo de La Coruña, con una nutrida presencia de aficionados gallegos. La SD Tarazona envió al Deportivo 300 entradas, y es posible que estas se agoten. El club rojillo, por su parte, puso las entradas a la venta desde el miércoles a precios de 10 y 20 euros, y el ritmo de ventas ha sido bueno.

El Teruel-Celta, el domingo a las 12.00

El Teruel, por su parte, afronta su partido contra el filial del Celta el domingo a las 12.00 en Pinilla. El equipo de Víctor Bravo aún no conoce la victoria y es colista, por lo que no puede dejar pasar más oportunidades. No será sencillo, ya que el equipo vigués es tercero a un solo punto del líder, la Cultural Leonesa, y atraviesa un gran momento de forma.