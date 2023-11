Los escaladores aragoneses logran un oro y tres bronces en el Campeonato de España de bloque y velocidad

Rebeca Pérez Duato, del club Centro Natación Helios y componente de la Selección Aragonesa de Escalada ha ganado el oro en el Campeonato de España de Escalada de Dificultad, la principal prueba de esta modalidad, disputado este domingo en Cáceres. Con ella, otros tres deportistas del equipo de la FAM han sumado en esta cita tres bronces, completando una brillante temporada 2023. Los juveniles Lizer Aznárez Bescós y Santiago Oronich Gregorio de esta misma modalidad los han conseguido, respectivamente, en sub 18 y sub 16; y María Laborda Sagaste, ha ganado la medalla en el Campeonato de España de Escalada de Velocidad, que se ha celebrado conjuntamente.

La escalada en bloque se practica en paredes o elementos bajos, de hasta 4,5 metros, sin cuerda y con colchonetas para amortiguar posibles caídas; en cada ronda, el escalador debe salvar 4 o 5 rutas distintas, llamadas problemas, desde los agarres iniciales al final, en un tiempo máximo de 5 minutos, sin máximo de intentos; además se puntúa superar puntos señalados.

Rebeca Pérez Duato ha logrado el triunfo en la categoría absoluta femenina tras las dos platas en este mismo Campeonato, en 2019 y 2022, entre otros títulos y mostró encontrarse en un excelente momento deportivo. La escaladora aragonesa dominó claramente una competición, que resaltó por su nivel de dificultad. En la ronda clasificatoria acabó la primera y fue la única que consiguió completar cuatro de los cinco recorridos, cuando doce de las competidoras no consiguieron ninguno. En la final, también superó a sus rivales con tres top.

En las categorías juveniles del Campeonato de Bloque, dos componentes del Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva de Aragón (GTEDA) lograron dos bronces más.

Lizer Aznárez, en el podio. Heraldo

En sub 18, la medalla fue para Lizer Aznárez Bescós, del Club de Montaña Exea, de Ejea de los Caballeros, que en la final consiguió tres tops. Un satisfactorio primer título de la temporada para este escalador, que en las sucesivas competiciones de este año, tanto en dificultad como en bloque, no ha dejado de estar en las rondas finales.

Santiago Oronich, en plena acción. FAM

En sub 16, el segundo bronce ha sido para Santiago Oronich Gregorio, del Grupo de Montaña Boira, que cierra así una temporada perfecta, con medallas en todas las competiciones nacionales. Previamente, ya ha obtenido la plata en la Copa de España de Bloque, la Copa de España de Dificultad y el Campeonato de España de Dificultad; además de los cuatro oros posibles en el Campeonato de España de Escalada en Edad Escolar.

De la participación aragonesa en este Campeonato de Bloque también destacó el quinto puesto en sub 18 de Eloi Lorente García, del club Asociación Cultural O Trinquete, tras haber sido tercero en la ronda de clasificación. Es el único podio que se ha escapado este año a este escalador, que, como su compañero Santiago, también ha logrado medallas en el resto de competiciones nacionales. La participación aragonesa se completó con Ibón Lorente García y Asia Latorre Coro, en sub 16; y Germán Deltiempo Santos y Leire Monreal Oller, en sub 14.

María Laborda, a la derecha. FAM

Los triunfos para Aragón este fin de semana se completaron con el bronce de María Laborda Sagaste, del Club de Montaña Exea, en la categoría absoluta del Campeonato de España de Velocidad, celebrado conjuntamente con el de bloque.

La ejeana, sumó así una nueva medalla en su especialidad, en la que ya atesora hitos como, compitiendo con la Selección Española, el bronce en la Copa de Europa absoluta y la primera medalla femenina para España en una competición internacional.

En la escala de velocidad, los deportistas se enfrentan por parejas en un circuito estándar con agarres fijos de 15 metros de altura (un poco más de tres pisos de altura). Al conocer los pasos precisos, se trata de una carrera vertical, en la que los participantes explotan al máximo su fuerza y agilidad.

Apoyo para la escalada

Con estas cuatro medallas, se completa una destacada temporada en la que el equipo de la Federación Aragonesa de Montañismo ha conseguido medallas en todas las competiciones nacionales y en las tres modalidades competitivas de la escalada deportiva.

La Federación ha subrayado que estos resultados vuelen a mostrar el gran nivel de los escaladores aragoneses y ha reivindicado más apoyo público para que los practicantes de este deporte cuenten con instalaciones donde entrenarse. La FAM denuncia que pese a que la comunidad autónoma cuenta con destacados escaladores y un gran número de federados y aficionados, apenas se cuenta con rocódromos homologados para la competición.

Así Rebeca Pérez, que el mes pasado recibió el trofeo a la mejor deportista femenina del año de la FAM, declaró al recoger su premio: “Estos años he llorado de impotencia, por saber qué necesitaba para mejorar y no poder hacerlo por la falta de instalaciones, mientras mis rivales me adelantaban”, para concluir pidiendo a los responsables de la Administración, apoyo para todos los deportistas “que también representamos a Aragón”.

La Federación ha recalcado que los triunfos de Rebeca Pérez, María Laborda, Santiago Oronich, Eloi Lorente y Lizer Aznárez deben ser respaldados, como merece un deporte olímpico.