Alicia Manzaneque y Juan Pablo Loscertales se imponen en el cross de El Juncaral

En una mañana fría de final de octubre, con la cumbre de Collarada blanqueada por la primera nevada de la temporada y un circuito embarrado por las lluvias de la semana, se ha celebrado la XV edición del Cross del Juncaral, que reunió en Villanúa a más de 200 atletas. Se disputaron dos carreras: la A, de 10,5 Km y la B, de 5 Km. Fue una fiesta del deporte en la que nuevamente destacó la alta participación en las categorías inferiores: cerca de 100 corredores entre 4 y 12 años.

Hacía frío y el recorrido tenía tramos con agua y barro como consecuencia de las lluvias de los últimos días. Los corredores lo tenían claro en la línea de salida: son las condiciones ideales para un cross, las que permiten que estas pruebas sean diferentes y exijan lo máximo a los participantes. Ese frío no menguó a lo largo de la mañana pero de algún modo fue un aliciente para que los que venían con aspiraciones de ganar, endurecieran todavía más el recorrido e hicieran una selección desde el primer momento.

Fue el caso de Juan Pablo Loscertales, vencedor en categoría absoluta masculina en la prueba de 10,5 km con un tiempo de 38:09, que impuso desde la salida un ritmo muy duro que apenas pudieron seguir sus rivales. En la línea de meta reconoció que “ha sido un circuito bastante exigente, yo no estoy acostumbrado al cross, soy más de ruta, y la verdad es que se me ha hecho muy duro, sobre todo la segunda vuelta, los dos últimos kilómetros. Al principio he apretado mucho y al final lo he pagado”.

En segunda posición quedó Raúl Marco con un tiempo de 39:26 y en tercer lugar Jorge Rey con 40:17 minutos. En categoría absoluta femenina la ganadora fue Alicia Manzanaque, habitual del cross de Villanúa; de hecho el año pasado ya logró la segunda posición. Este año se ha subido a lo más alto del pódium con un tiempo de 48:50, seguida por otra conocida en el valle, la triatleta navarra residente en Jaca, Yolanda González, con un crono de 49:39. Tercera fue Montse Maroto con un tiempo de 53:30. La ganadora señaló al finalizar la prueba que había sido “dura pero muy bonita, es un privilegio poder correr en este entorno. Este año creo que he ido en primera posición todo el rato. El camino estaba muy embarrado pero eso ha hecho la carrera también más bonita”.

El Cross de El Juncaral se caracteriza por ser una prueba explosiva y muy rápida, especialmente la de 5 kilómetros, en la que los corredores apenas tienen margen para cometer errores. El ganador en categoría masculina absoluta fue el jaqués Jaime Ruiz, que ganó también el año pasado en la misma distancia y logró la segunda posición en la prueba de 10.5 km en 2021. Tras cruzar la línea de meta confesó que la prueba había sido especialmente dura porque “este año no he podido prepararme bien, y se me ha hecho muy difícil, sobre todo en el tramo final”. Pese a esa falta de preparación, Ruiz detuvo el crono en 20:27, tan solo 8 segundos más que el tiempo que hizo en 2022. Segundo fue Iván Benedicto con un crono de 20:37 y tercero el jovencísimo Adrián Lanau, con 20:57.

En categoría absoluta femenina la ganadora fue Olga Revilla con 26:36, seguida de Marta Romo con un tiempo de 27:23 y Diana Villas, con 29:28 Ángel Valera, coordinador de deportes del Ayuntamiento de Villanúa, valoró muy positivamente el desarrollo de la jornada y quiso destacar la alta participación en las pruebas de categorías infantiles, disputadas después de finalizar las carreras de adultos. Es la consecuencia directa de la colaboración con el Club Atletismo Jaca para su organización: “Sin duda, el valle del Aragón tiene una gran cantera, han estado en Villanúa cerca de cien chavales que ya empiezan a practicar el atletismo de una manera más regular y hemos podido comprobar que hay mucho nivel, tienen muchas ganas de competir y de superarse” declaró.