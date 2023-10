Los aragoneses Eloi Lorente y Santiago Oronich, oro y plata en la Copa de España de escalada de dificultad

Eloi Lorente García, del club Asociación Cultural O Trinquete, de Arándiga, ha ganado la medalla de oro de la Copa de Escalada de Dificultad, en la categoría de edad sub 18, y Santiago Oronich Gregorio, del Grupo de Montaña Boira, de Zuera, la medalla de plata, en la categoría sub 16. Los dos deportistas compiten dentro del Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva de Aragón (Gteda), creado por la Federación Aragonesa de Montañismo para formar a los chicos y chicas que participan en las categorías juveniles.

Los dos escaladores aragoneses han conseguido este título nacional con sus resultados en la tercera prueba del circuito, disputada este fin de semana en el rocódromo Indoorwall Vilanova, en Vilanova i La Geltrú (Barcelona), donde Eloi Lorente ha sido el primero en su categoría y Santiago Oronich, tercero.

Los ganadores del título se deciden por la suma de resultados en tres pruebas de la Copa de España de escalada, que en total ha contado con más de 200 participantes. En la primera, celebrada en Getafe, Santiago Oronich consiguió el oro y Eloi Lorente la plata; en la segunda, en Torrejón de Ardoz, fueron respectivamente, quinto y tercero. Los dos partían así como favoritos para la victoria definitiva.

Este es el segundo título en el palmarés 2023 de ambos, ya que consiguieron en junio sendas platas en la Copa de España de escalada en bloque, que junto a la velocidad forma las tres modalidades competitivas de la escalada deportiva. Este triunfo y su recorrido por la Copa de dificultad, también les ha valido compartir el Trofeo al Mejor Deportista masculino del año de la Federación Aragonesa de Montañismo. Un galardón que recibirán el próximo 27 de octubre, dentro de la celebración de la XXVII Cena de la Montaña.

Junto con los campeones nacionales, otros dos escaladores del equipo aragonés estuvieron en el podio de la cita en Vilanova i La Geltrú: Chavier Velilla Sánchez, del CN Helios, ganó el oro en sub 16 (cuarto en la clasificación acumulada por la Copa de España), y Lizer Aznárez Bescós, del Club de Montaña Exea, el bronce en sub 18 (quinto).

La Federación Aragonesa de Montañismo ha subrayado que estos resultados "vuelen a mostrar el gran nivel de los escaladores aragoneses". Y ha reivindicado "más apoyo público para que los practicantes de este deporte cuenten con instalaciones donde entrenarse". La FAM denuncia que "pese a que la comunidad autónoma cuenta con destacados escaladores, candidatos a representar a España en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, y un gran número de federados y aficionados, apenas se cuenta con rocódromos homologados para la competición".

En total, trece deportistas de la selección aragonesa de escalada y el Gteda han participado en esta Copa de Dificultad 2023. Junto con los citados, han competido Enrique Beltrán Blasco e Iker Sacristán Viñerta, en absoluta; Irene Xiaozhao Pérez Prado y Hugo Velilla Sánchez, en sub 18; Ibón Lorente García y Elba Román Val, en sub 16; y Leire Monreal Oller, Natasha Fuxet Nagy y Germán Del Tiempo Santos, en sub 14.

El equipo de escalada de la FAM aspira a ampliar las medallas de 2023 en los Campeonatos de España, la cita más concurrida al decidirse en un único encuentro. La competicón de dificultad se celebrará del 3 al 5 de noviembre en Getafe (Madrid) y el Nacional de bloque y velocidad, del 11 al 12, en Cáceres.