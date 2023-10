Porfirio Fisac: "La máquina no está engrasada del todo"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, sigue tratando de acoplar sus piezas en un inicio de temporada lleno de contratiempos. “El equipo no está adaptado. Hemos tenido nuevos jugadores, percances… Son demasiadas cosas que se juntan en el mes más importante”, ha señalado este viernes. El técnico ha pedido “tranquilidad” porque “esto es largo”, aunque ha reconocido que urge “una segunda victoria” en liga “para poder estar cómodo”.

La primera oportunidad para conseguirlo será este domingo (17.00) en el pabellón Príncipe Felipe ante el Baskonia. “Quiero que el grupo vea el futuro con optimismo”, ha señalado Fisac, quien ha pedido a sus jugadores un trabajo defensivo “más coral, de más esfuerzo”. La preparación del choque no ha sido sencilla, ya que debido a los actos de fiestas del Pilar no va a poder entrenar en el Príncipe Felipe antes del choque. “Es lo que hay y hay que saber convivir con ello, aunque no estoy muy de acuerdo, pero es lo que toca”, ha admitido.

Sobre el rival de este domingo, Fisac ha dicho que se trata de un bloque “realmente fuerte”. “Confeccionan plantillas con muy buen nivel físico, con gente que corre bien, que trabaja bien el rebote ofensivo, exteriores con mucha calidad… Es una plantilla realmente bien hecha, que tiene las posibilidades de competir en Europa y a máximo nivel en ACB”, ha resumido sobre el equipo vitoriano.

Como es habitual desde el inicio de liga, el entrenador del Casademont ha tenido que dar una especie de ‘parte de guerra’ sobre el estado físico de su plantilla: “Van justitos (ha dicho sobre sus jugadores tocados). A Trae Bell-Haynes le estamos intentando incorporar y que coja ritmo, que se sienta más cómodo. El caso de Emegano es más complicado porque hoy tendrá su primera sesión con el grupo. Necesitamos que su rodilla esté estable. Está también el caso de Okafor, al que estos partidos no le han venido bien, porque tanto viaje le ha creado un desgaste”.

También se ha referido a la llegada de Mitchell Watt, que debutó ante el Obradoiro la pasada jornada: “Es muy inteligente, con calidad, tiene ganas de trabajar… Pero todo requiere trabajo, no solo nombres. Son nombres de una máquina que tiene que estar engrasada, y ahora no está engrasada del todo”, ha admitido.