Kilian Jornet vuela por los 'tresmiles' del Pirineo aragonés en su último gran reto

Kilian Jornet, el mejor corredor de montaña de la historia, ha volado desde su casa en Noruega para "redescubrir" el Pirineo, donde se inició en esta actividad y donde está llevando a cabo un nuevo reto que le ha permitido ya coronar muchos de los 'tresmiles' de la provincia de Huesca en jornadas maratonianas cruzando a uno y otro lado de la frontera y con desniveles acumulados solo a la altura de unos pocos elegidos.

Aunque no ha desvelado muchos detalles de esta nueva aventura, en sus redes sociales ha avanzado algunos de los motivos que le han traído de nuevo a la cordillera pirenaica. "Estoy de vuelta donde todo empezó. ¿Por qué? ¡Porque es divertido, me encanta explorar y me gusta estar conectado con la naturaleza", ha afirmado.

KIlian Jornet reconoce que en muchas ocasiones se siente muy motivado para ganar carreras y conseguir récords. Pero también recalca que "al final son una excusa para tener recuerdos". En este sentido, deja claro que en este nuevo reto "no se trata de tiempo o registros, se trata de crear recuerdos; y para ello hay que respetar la naturaleza, tu motivación y tus sentimientos profundos".

La aventura arrancó el lunes en el pantano de La Sarra, en Sallent de Gállego, y acabó en el refugio de Baisallance. Ese primer día recorrió 61,29 kilómetros con un desnivel positivo de 6.497 metros en un tiempo de 12 horas y 11 minutos en las que ascendió a 16 picos de más de 3.000 metros, según los cálculos de Ramón Ferrer (Monrasin).

El segundo día le llevó hasta el refugio de Pineta después de 55,96 kilómetros con 5.405 metros de desnivel positivo y un tiempo de 12 horas y 27 minutos para sumar otros 13 'tresmiles' en la zona francesa del Vignemale y 15 más en la de Monte Perdido.

Y en su recorrido hacia el Pirineo oriental, Kilian Jornet completó el tercer día 39,52 kilómetros más con un desnivel positivo de 4.765 metros y un tiempo de 9 horas y 19 minutos hasta llegar al parquin de Long ya de madrugada después de sumar otros 16 picos de más de 3.000 metros.