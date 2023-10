Manuel García Carbajo, un campeón de 80 años

"Me supo a poco, podría haber logrado el oro". Manuel García Carbajo ha añadido una nueva medalla a su colección, esa que dice que guarda sin querer darle demasiada importancia en un cajón. Dentro de la categoría de ochenta años, cantidad de velas que sopló en febrero, se colgó la medalla de plata en el decatlón del Campeonato de Europa máster celebrado en la localidad italiana de Pescara entre el 21 de septiembre y el pasado domingo. Lo hizo con una costilla rota tras una mala caída con la pértiga y con una rodilla mermada que no le impidieron imponerse en la última prueba, el 1.500. Su tiempo fue de 7:56.01, lo que le dio una nota final de 4.574, récord de España. "Tendría que haber ido un poco más rápido", se lamenta. El segundo en esa carrera fue el sueco Nils Baeck (8:37.50), el campeón que acabó con una puntuación de 4.576.

"Apliqué lo que siempre se me ha enseñado, que no hay que reblar", afirma sobre las dificultades que superó. Tal es así que dos días después se presentó al concurso de salto de altura. Las lesiones que arrastraba esta vez sí fueron un hándicap. "Noté dolores y también mareos", reconoce. Alcanzó los 1,14 metros al segundo intento y después falló sus tres pruebas sobre 1,23. Acabó en una más que meritoria sexta posición.

En Pescara estuvo acompañado por sus tres hijos. "Uno vive conmigo en Zaragoza, pero los otros dos están en Francia y aprovecharon para venir a verme y estar juntos, se sienten orgullosos", cuenta. Su secreto dice que es "la genética". "Mi padre era muy activo y mi hermana lo es mucho más que yo, no para", afirma. "Me recupero enseguida y eso es una ventaja", asegura.

Aragonés desde hace cincuenta años cuando llegó a Zaragoza para realizar una sustitución de verano y ya se quedó, en lo que a grandes citas se refiere ‘Manolico’, como se le apoda, comenzó el año llevándose en el Campeonato de España de pista cubierta tres oros en salto de altura, triple salto y pentatlón, y cuatro récords de España en esas mismas disciplinas y en 60 metros valla. De Antequera, donde se celebró, regresó también con una infección de orina "que casi me cuesta cara". "Tuve que estar con antibióticos, el Mundial de pista cubierta estaba cerca y no llegué todo lo bien que me hubiese gustado", expone. En Polonia conquistó el bronce en pentatlón con un nuevo récord de España incluido.

La siguiente parada fue el Campeonato de España al aire libre de Jerez en junio. Allí la cosecha fue de tres primeros puestos con plusmarca nacional superándose a si mismo en salto de altura, 200 metros vallas y triple salto. Además también subió a lo más alto del podio en salto de longitud.

Podría pensarse que el del Intec Zoiti es un atleta de larga trayectoria, quizá alguien destacado en sus tiempos de juventud, que sigue disfrutando sobre el tartán, pero nada más lejos de la realidad. "En 1964, estando en la mili, participé en los Campeonatos Militares y obtuve alguna buena marca como un 1,70 en altura, pero la cosa no fue más allá. Cuando de verdad me puse con el atletismo fue a partir de los 69 años, aunque siempre me había gustado hacer ejercicio y he ido mucho a la montaña y al gimnasio", explica. "Estoy mejorando, me entrena Javier Carasol que es muy bueno, pero me falta técnica que suplo como puedo haciendo las cosas a mi manera", explica. De hecho, sus rivales "me dicen que si no hago bien los movimientos".

"Los premios y medallas son un aliciente para continuar, pero no me fijo mucho en ello, hago deporte porque me gusta mantenerme en forma", reflexiona. "Cuando me jubilé decidí que debía hacer ejercicio físico para cuidar los músculos, también que debía trabajar la mente y no caer en la rutina, la rutina es el umbral de la muerte", asegura. "Para que pasen cosas diferentes, no puedes estar haciendo siempre lo mismo", deja como consejo alguien que también recomienda "más que sacrificio, un poco de esfuerzo".