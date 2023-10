Jorge Mas, sobre el Real Zaragoza: "Hay que vivir de los sueños y todos soñamos con el ascenso del Real Zaragoza"

Muy pocos pueden presumir de ser referentes en el mundo de los negocios y en el universo del fútbol al mismo tiempo. Excepto Jorge Mas. El magnate americano, mayor accionista de MasTec, un gigante de la construcción y la ingeniería, ha sabido volcar su pasión por el deporte rey en ilusionantes proyectos. En la actualidad, es dueño y máximo accionista de un Inter Miami plagado de estrellas y a su vez trata de devolver al Real Zaragoza la ilusión por la primera división como presidente del club blanquillo.

Un partido en el Bernabéu allá en 1976 le hizo descubrir la pasión que acompaña a un partido de fútbol y desde ese momento tuvo claro que quería trasladar ese sentimiento a los Estados Unidos. Un sueño que le ha llevado a cambiar la historia de este deporte en el país estadounidense bajo una premisa: “que cuando se piense en el fútbol en los EE.UU., se piense en el Inter Miami”.

El empresario recuerda en una entrevista para la agencia de marketing ‘Club Del Deportista’ sus comienzos en el club americano en el año 2020 como una etapa “con muchos obstáculos”. A pesar de las dificultades, por aquel entonces ya tenía trazado un plan: traer a figuras de renombre. Y aunque en ese momento no fue posible por las consecuencias de la pandemia, le han bastado algo más de dos años para conseguirlo.

“Yo siempre aspiré a fichar a Leo Messi”, confiesa. Y su aspiración resultó ser el detonante, en 2019, para empezar a negociar. Unas negociaciones que comenzaron junto a David Beckham y que tras más de cuatro años de intentos de convicción se han materializado en una realidad. Mas vio “una gran posibilidad de poder cerrar algo” tras el Mundial y no perdió la oportunidad. “Siendo el mejor jugador del mundo hubo mucha competencia”, indica, pero el estadounidense jamás perdió la convicción de que “si lo puedes soñar lo puedes lograr”. Y su fe, precisamente, fue lo que le hizo llevar al argentino a un país en el que el fichaje del delantero ha hecho que el mundo entero ponga el foco sobre la liga americana, algo que en palabras de Mas va a suponer “un antes y un después” en la MSL.

Su faceta zaragocista también le hace estar “totalmente comprometido” con el Real Zaragoza y admite tener como misión principal “sanar al equipo tanto fiscal como económicamente”. Asimismo, reconoce que otro de sus objetivos es alcanzar la primera división y aunque entiende que “no se puede hacer de un día para otro” cree que si el equipo sigue en este camino, alcanzar los playoff va a ser algo factible. “Muchas veces me dicen que no ponga las expectativas muy altas porque después, si no llega…, pero qué lindo es ser optimista", manifiesta en sus declaraciones.

El presidente del equipo también ha mostrado su compromiso, como club, para la construcción de un nuevo estadio en la ciudad, algo que considera fundamental para poder darle a los más de 28.800 abonados "una experiencia en su sitio histórico, que es La Romareda".