Danylo Osadchyi, jugador del Bada Huesca: "Siempre estoy pensando en Ucrania"

Cuando Rusia inició la invasión de Ucrania, Danylo Osadchyi era un prometedor jugador de balonmano que formaba parte de uno de los clubes más importantes de su país, más de año y medio después trata de seguir con su carrera en el Bada Huesca y de ayudar a su familia ¿Qué noticias le llegan desde Zaporiyia, su ciudad?Siempre tengo la mente puesta en Ucrania, me preocupa mucho y me cuesta concentrarme en otras cosas como jugar. Cuando hablo con mi familia, mis abuelos y mi hermana pequeña, me cuentan que a veces llegan los misiles, que golpean a las casa y a las tiendas. Hay mucho miedo y peligro, pero la gente ha asumido que existe el riesgo de morir y trata de continuar viviendo con la mayor normalidad posible. Cuando hablo con ellos intento llevar la conversación hacia cosas positivas, a darles alegrías.

¿Cuánto hace que se fue de su país?Más de un año y desde entonces no he podido volver. Cuando empezó la guerra se detuvieron las competiciones y no fue hasta un mes después cuando nos llamaron para que retomásemos los entrenamientos. Fue algo voluntario. Después mi entrenador me dijo que existía la posibilidad de ir con la selección y al mismo tiempo también me ofrecieron salir a competir fuera con mi equipo, el Motor Zaporozhye. Me dijeron que podría conocer otros clubes. Preferí eso y marchamos a Alemania, donde estuvimos la temporada pasada jugando invitados en su segunda división. Ya allí tenía la preocupación de que aunque estuviese a salvo, mis seres queridos seguían en peligro.Pensé en alistarme para combatir, pero mi familia no me dejó. Quiero apoyar en todo lo que pueda a mi país.

¿Cómo recuerda aquel 24 de febrero de 2022 en el que todo empezó?Nunca habíamos pensado en que algo así pudiese pasar. Aquel día había mucho estrés, la gente no sabía lo que pasaba. Veíamos en la televisión que estaban atacando, pero todo pasaba en la frontera, en la calle no había soldados ni nada así. Fue al cabo de unos días cuando fuimos del todo conscientes de que la guerra era algo real.

Para su llegada a Huesca fue clave un compañero suyo en el Zaporozhye y ex del Bada, Carlos Molina.Somos amigos y es el que me propuso venir aquí. Hablé con el director del club y me gustó. He encontrado un equipo en el que todos los compañeros ayudan en lo que hace falta y en el que hay amistad más allá de la pista. Quiero crecer como jugador y ser importante. También en la ciudad me encuentro bien, la gente es amable y he conocido a muchos ucranianos que viven aquí y que hacen que pueda estar tranquilo. He intentado traer a mi hermana y a mis abuelos, pero no quieren moverse.