Una avería impide a Fernando Barceló brillar en el Campeonato de Europa de ciclismo

El ciclista oscense Fernando Barceló no pudo brillar en el Campeonato de Europa de ciclismo élite celebrado este domingo en los Países Bajos. Una avería mermó su progresión. Le impidió figurar entre los mejores de la general y situarse en la vanguardia de la selección española. Se clasificó en la 55ª posición con un tiempo de 4:22.11 horas después de que se le rompiera el desviador del plato de su bicicleta y tuviese que emplear la de repuesto. Su siguiente reto será la Cro Race en Croacia a partir del martes con el Caja Rural.

El mejor español fue Iván García Cortina, que acabó en la undécima plaza dentro de un grupo de siete corredores que llegaron a la meta a 40 segundos del ganador, el francés Christophe Laporte. Imanol Erviti lo hizo en el puesto 40, ya a 4:16 minutos. El europeo se disputaba entre Assen y el Col du Vam, con 199,8 kilómetros y un final de infarto en el que Laporte aguantó el ataque del belga Wout van Aert. El campeón llegó en solitario al tramo final tras escaparse a 12 kilómetros de la meta y supo aguantar el acoso al que lo sometieron Van Aert, plata, y Arnaud de Lie y el neerlandés Olav Kooij, bronce.

Iván García Cortina, en el sprint del segundo grupo, ha demostrado llegar con muchísima fortaleza, pues ha conseguido entrar en segunda posición para ser 11º. "Repito el puesto del pasado Mundial, undécimo, y la verdad que me quedo con las ganas de haber entrado en el top 10. Aunque viendo lo mal que me encontraba a una vuelta del final, la verdad que es un buen resultado. Ha sido un día difícil, así que no está mal", ha comentado al respecto de su actuación el corredor gijonés.

En formaciones posteriores han entrado Imanol Erviti, 41º; Jon Barrenetxea, 51º; David González, 54º; Fernando Barceló, 55º; Jesús Ezquerra, 58º; y Víctor de la Parte, 83º. Xabier Mikel Azparren no ha podio concluir debido a una caída que, afortunadamente, no ha tenido consecuencias de relevancia a nivel físico para él.