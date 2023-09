Casi 1.800 niños lo pasan "en grande" en la Carrera de la Infancia

Correr. Correr siendo un niño. Correr sin mirar atrás… El Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza acoge este domingo la decimoséptima edición de la Carrera de la Infancia. Casi 1.800 pequeños -divididos en distintas categorías de 0 a 15 años- participan en las pruebas que se están celebrando a lo largo de la mañana.

Desde las 9.30, el pulmón de la ciudad ha respirado el aire fresco de la chavalería. Los primeros en competir han sido los nacidos entre 2008 y 2009, con victorias para Gonzalo Álvaro (masculina) y Blanca López (femenina), ambos del Alcampo-Scorpio71, club que, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza el evento.

Seguidamente, ha sido el turno para los nacidos en 2010, con Marc Borea y María Zabaleta imponiéndose mientras el parque iba ganando colorido. El colorido de los distintos equipos y colegios que se han dado cita. El colorido que, hacia las doce del mediodía, teñía las avenidas contiguas al monumento a Alfonso I el Batallador.

Desde allí, en un recorrido adaptado a las distintas edades, partían las distintas carreras. Ochocientos metros para los más mayores; cuatrocientos para los nacidos entre 2014 y 208; y doscientos para los muchachos que a las 13.30 cerrarán la jornada antes de la entrega de premios.

Es un día deportivo, pero sobre todo amistoso y familiar. Los padres disfrutan tanto como los niños, viendo esas sonrisas inquietas. “Es mi primera vez en esta carrera. Vengo a pasármelo bien; no sé cómo me irá porque a veces me gusta entrenar, pero otras no”, señalaba, con carita de pilla Eira Valero.

La carrera de su categoría, la de ocho años, estaba programada a las 11.30. Un poco antes corría Inés Ponce de León, zaragozana de nueve años “muy ilusionada” por participar con sus amigas. “Estoy un poquito nerviosa”, admitía, mientras otros compañeros calentaban en las inmediaciones del paseo de San Sebastián del recinto.

“Yo ya vine en el 2022 y lo pasé en grande. He querido repetir”, comentaba Pablo Fau. “Al acabar la carrera nos vamos a comer con mis primos, que también corren”, añadía Roberto Martínez en una mañana en la que el tiempo ha acompañado, con sol y una agradable temperatura.

Esta decimoséptima Carrera de la Infancia forma parte del programa oficial de la Semana Europea del Deporte, auspiciada por la Comisión Europea y del Consejo Superior de Deportes. Todos los participantes, además del avituallamiento, reciben una camiseta conmemorativa y el colegio o club deportivo con mayor cantidad de atletas recibe un premio de 400 euros para material deportivo.