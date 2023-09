El papel de las jugadoras aragonesas en la crisis de la selección española

La enorme crisis abierta en la selección femenina de fútbol ha cogido de lleno a tres jugadoras aragonesas. Mapi León, Salma Paralluelo y Marta Cardona han entrado con mayor o menor asiduidad en los planes del combinado nacional en los últimos meses y años, por lo que han tenido que mojarse, de palabra o por la vía de los hechos, sobre los conflictos que se suceden desde hace meses. Sus posiciones en todo este tiempo han sido distintas.

El beso no consentido del expresidente de la RFEF Luis Rubiales a Jenni Hermoso ha sido lo que ha hecho explotar un conflicto que arrastra el fútbol femenino desde hace mucho tiempo. Justo ahora hace un año que 15 jugadoras españolas ya avisaron de que no irían con la selección por las discrepancias con el entonces seleccionador, Jorge Vilda. Curiosamente, en ese grupo de rebeldes no estaba Jenni Hermoso. Sí formaba parte Mapi León, que era fija en la selección desde hacía seis años y que fue de las más beligerantes en este asunto.

Las jugadoras discrepantes -entre ellas Mapi León- se quedaron fuera de la lista para jugar la Liga de Naciones en febrero. Una convocatoria en la que sí entraron las otras dos jugadoras aragonesas, Salma Paralluelo y Marta Cardona, que estuvieron en esta cita internacional.

Tras esta cita llegó el Mundial. Entre medias se intentaron calmar las aguas. Se consiguió solo a medias. Algunas jugadoras importantes, como Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle, decidieron volver. Mapi León no. “Tengo una manera de vivir y unos valores. No puedo volver, algún cambio debe haber. Se ha estado intentando con la Federación cambiar las cosas, pero desde mi punto de vista es insuficiente”, dijo la aragonesa.

Salma Paralluelo y Marta Cardona volvieron a entrar en la prelista para el Mundial, aunque la segunda finalmente se quedó fuera de la convocatoria definitiva, esta vez por motivos deportivos. Pese a ello, acudió a Australia para apoyar a sus compañeras desde la grada en varios partidos. En cuanto a la primera, Salma jugó y fue una de las estrellas españolas en el éxito mundialista, y recibió además el premio a la mejor jugadora joven.

El título en Australia debía haber sido la excusa perfecta para encauzar la situación e impulsar el fútbol femenino, pero el beso no consentido de Rubiales a Hermoso terminó por hacer explotar una situación que ya venía tensa. La salida de Rubiales de la presidencia y de Vilda del banquillo no han servido para apaciguar los ánimos. La nueva seleccionadora, Montse Tomé, ha tratado de reunir a un grupo potente para afrontar los próximos partidos, pero la mayoría de las jugadoras han considerado insuficientes los cambios.

La entrenadora llamó a Mapi León -una de las sorpresas-, mientras que Salma Paralluelo se quedó fuera por lesión y Marta Cardona, por decisión técnica. No obstante, tras salir la lista de convocadas, hasta 39 futbolistas -entre ellas las tres aragonesas- firmaron un comunicado en el que señalaban que la RFEF “no está en disposición” de exigirles ir a la convocatoria.

Las posibles consecuencias legales a su renuncia les ha llevado a acudir a la citación. Finalmente a Valencia, en lugar de a Madrid, como estaba previsto. Mapi León está previsto que llegue esta tarde con sus compañeras del Barcelona. A partir de ahí, el culebrón parece lejos de terminar.