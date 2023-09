Porfirio Fisac: "El proyecto está dañado"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha sido sincero sobre cómo vive actualmente la situación del equipo. Señala que está siendo “la pretemporada más rara” de su carrera y que aún no ha podido “sacar conclusiones” sobre el equipo y su nivel, por culpa de las ausencias que sufre en forma de lesiones y de fichajes de última hora.

El técnico ha sido especialmente explícito sobre lo que supone para el equipo la marcha de Stefan Jovic, que se irá al Valencia Basket a menos de diez días del inicio de liga. “Con Jovic nos han dado en la línea de flotación. No me gusta el tema porque creo que nuestra estructura del equipo estaba formada de una manera y ahora tendremos que tomar perspectivas muy distintas. Hay que hacer las cosas muy bien porque el proyecto está dañado y perjudicado. Tenemos que recomponer el proyecto, no sé si mis objetivos serán los mismos, dependerá del mercado”, ha señalado Fisac.

Aunque se da por hecho el Casademont fichará un sustituto para el serbio, Fisac advirtió de que “no existe un base con esas características”. “Es un base generador y creador y que juega para los demás. Ahora tenemos que encontrar a alguien que nos dirija, que sepa pasar, y alguien así no existe en el mercado a estas alturas”. El entrenador se mostró “dolido” por el hecho de que el Mundial se juegue tan tarde “y que el jugador esté jugando para Serbia pero le pague el Casademont, y que además te los den lesionados o fuera del equipo”.

Sobre Obi Emegano las noticias tampoco son del todo buenas, ya que sufre un problema en la rodilla que le impedirá empezar la liga. “Veo difícil que pueda estar en este primer mes”, ha dicho Fisac. “La rodilla está estable, pero tuvo un percance en el encuentro de Valencia. Esto generó líquido, se le está haciendo un tratamiento y depende de cómo el evolucione puede irse a más o menos tiempo”.

Okafor, una de las grandes expectativas del Casademont y de la liga, tampoco estará este viernes en la presentación ante el Manresa, pero sí podría estar en el primer partido de liga: “Va muy bien, no esperaba encontrarme un tipo de persona con esta ilusión y estas ganas de trabajar. Ahora es un tema más médico, no queremos correr ninguna prisa. Tuvo una operación importante hace 8 meses en el tendón de Aquiles, pero está estupendamente”.

Por último, Simanic, que perdió un riñón tras un partido con Serbia, no tiene plazo de recuperación: “Los médicos hablan de un periodo largo de varios meses, pero hablando con gente de aquí dependiendo de cómo evolucione iremos viendo, de momento siguen tratando y veremos qué pasa con él”.

Con toda esta situación, el Casademont acudirá al mercado para reforzar al equipo, pero Fisac quiere que se haga con cabeza: “Las prisas nunca son buenas para nadie. Los jugadores que te gustan son caros y no quieren venir, así que hay que tener la prudencia de escoger algo y cuando escojamos, cambiar un poco el objetivo que tengamos según esas adquisiciones”.