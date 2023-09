Eliseo Martín: "Empecé en la política por amor al deporte de Monzón"

¿Qué tal luce la medalla de bronce que logró en el Mundial de atletismo de París 20 años después?

En estos 20 años ha recorrido muchos colegios y pistas. Es una medalla que he querido que la gente la disfrute, la toque, la vea, sobre todo los jóvenes. Es una medalla que costó mucho conseguir y tiene un valor incalculable dentro de mi carrera deportiva. A Eliseo Martín lo recuerdan por la medalla de París. Hay mucho más en el historial: 38 internacionalidades y mucho trabajo detrás, pero en el deporte de elite se recuerda a los deportistas por un gran logro y en este caso fue esa medalla de 2003.

¿Cómo vivió aquella carrera?

Hubo un momento muy especial que fue sobrepasar la última ría, mirar para atrás y ver que el francés Tahri ya estaba a una distancia en la que asumía que no me iba a coger y ver a Phondy, mi entrenador, al principio de la recta de 100 metros. Fue un momento muy emocionante, en el que tanto Phondy como yo sabíamos que lo estábamos consiguiendo. La última recta de París es difícil de explicar, pasaron muchas cosas por mi cabeza en poco tiempo. Fue una emoción enorme, incluso cuando sobrepasé el último obstáculo corrí unos metros con los ojos cerrados porque quería grabar ese momento. Era un sueño que se estaba cumpliendo. Fue algo muy emocionante, que pocas personas pueden vivir.

En Monzón se vivió casi como fiesta local. ¿Le llegaron los ecos de la euforia de su ciudad?

Por entonces ya íbamos con móviles y todo el mundo mandaba mensajes de cariño, de ánimo, de festejo y de emoción por lo conseguido. Siempre he entendido que es una medalla muy especial para Monzón. Yo soy un deportista que me crié en Monzón, aquí hice mi carrera deportiva y con un entrenador de Monzón. Hemos conseguido llegar a lo más alto Phondy y yo. Cuando empezamos, hubo gente que no creía que pudiéramos llegar tan alto, pero a fuerza de sacrificio, trabajo, mucha ilusión entre los dos y creérnoslo, lo conseguimos. La gente lo vivió especialmente porque éramos muy cercanos y la medalla era de Monzón; no de alguien que está fuera trabajándose una medalla, sino que nos la trabajamos todos los días en las pistas de Monzón.

¿Media medalla es de Phondy, su preparador y amigo?

Por supuesto. Si la pudiéramos partir, Phondy tendría media medalla y la otra mitad yo. Desde los 12 años hemos hecho un camino muy bien labrado, con momentos en los que hubo que aprender, corregir, volver a creernos que podíamos estar en la elite. En todo momento sabíamos que podíamos pelear por las medallas como ocurrió en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, donde se me escaparon y fui sexto. Y en París no la deje escapar.

Cumple su segundo mandato como concejal de Deportes y Juventud. ¿Cómo lleva la política local?

Yo empecé en política por el amor que tenía al deporte de mi ciudad. Mi obsesión era ayudar a gestionar el deporte y la juventud. Creo que es importante que alguien en ese puesto tenga mucha experiencia, conozca Monzón de siempre y la historia de sus clubes y sus esfuerzos. Mi ilusión era aportar ese grano de arena del trabajo concienzudo que necesita el deporte en Monzón. Tenemos muchas instalaciones y deportes y es una concejalía muy amplia. Y la juventud está relacionada con el deporte, aparte de otras facetas que hay que atender.

¿Se sortean mejor las vallas en la pista de atletismo o a los políticos en los plenos?

Siempre me he encontrado más a gusto en la pista de atletismo. Pero en Monzón la gente ve que trabajas por tu ciudad y es agradecida. Dentro de esa cara tan mala que muchas veces se ve de los políticos, con sus rifirrafes, aquí la política es más agradable que a mayor nivel.