20 años de la gesta de Eliseo Martín en París

26 de agosto de 2003. El atleta montisonense Eliseo Martín derribó el muro que separaba a los atletas africanos del resto del mundo en la prueba de los 3.000 metros obstáculos y logró la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo que se celebraba en París. 20 años después, Eliseo ha recordado esta gesta, un “día mágico”, en sus redes sociales con una mención especial a su entrenador, Fernando García Herbera, Phondy, y a todos quienes le rodeaban y le hicieron creer que era capaz de llegar donde lo lo había hecho antes ningún corredor europeo.

El aragonés ha realizado un recorrido mental por la misma pista que atravesó en un tiempo de 8:09:09. “Aquel dia salté a pista convencido de que dando mi mejor versión podía estar en la última vuelta con opciones a las medallas”, ha referido. La de aquel día fue una carrera “algo caótica, ya que se salió a ritmo de récord del mundo. Supe contenerme y plasmar los ritmos de paso que correspondían y ver que a falta de 500 metros éramos cinco los que optábamos a las medallas”.

Por delante, el que era récordman del mundo, el keniano nacionalizado catarí Saif Saaeed Shaheen, y Michael Kosgei, el keniano que más campeonatos del mundo ha ganado. “Junto a mi compañero Luis Miguel Martín Berlanas entrábamos en la última vuelta con todas las opciones, yo notaba que tenía fuerzas y que podía pelear”. Cuando cambiaron de ritmo los favoritos, arranqué a tope y me dije que esta era la oportunidad que siempre he estado esperando, no se me podía escapar”.

El montisonense salió de la ría tercero, algo destacado del frances Tari, “lo que me hizo aflojar un poco antes del último obstáculo y cambiar a mi pierna buena para evitar algún susto y asegurar esa medalla”. Corrió 40 metros “con los ojos cerrados escuchando el ruido ensordecedor del público, y cuando los abrí estaba ya en los últimos 15 metros más importantes de mi vida, en los que te pasan tantas cosas por la cabeza en tan poco tiempo”.

Una vez que había cruzado la meta con el bronce asegurado, “sabía que había hecho historia, que mucha gente estaría feliz por ello, que mi pueblo, Monzón, estaría orgulloso de su paisano, son momentos que no tienen precio de una felicidad inmensa y todo ello por que te ha costado muchísimo sacrificio, pero por fin con una gran recompensa”.

En estos 20 años. Eliseo ha visto cómo “multitud de me contó cómo vivieron aquel momento y quería agradecerles todo ese cariño que para mí es la parte más especial de aquella medalla”. En la actualidad, con 49 años, es concejal de Deportes, Juventud y Consejo Local de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Monzón. Phondy continúa cuidando el vivero de atletas de una localidad que ha logrado numerosas gestas en el deporte mundial.