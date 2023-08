Adrián Ben accede a la final de 800 metros y Katir se mete junto a Oumaiz en la de 5000 en el Mundial de atletismo

El español Adrián Ben accedió este jueves a la final de 800 metros en el Campeonato del Mundo de atletismo al aire libre, que se está disputando en Budapest (Hungría), durante una jornada donde sus compatriotas Mohamed Katir y Ouassim Oumaiz se clasificaron también para la final en la prueba de 5000 metros.

Así, Ben disputará una final mundialista de 800 cuatro años después. En la tercera de las semifinales que tenía dicha prueba, el gallego corrió fiel a su estilo, atrás en la primera vuelta; luego progresó en la contrarrecta final, adelantando en la curva y aprovechando la calle 1 para impulsarse en el esprint definitivo y acabar en el segundo puesto. Hizo marca personal en 1:43.92 y logró, con ello, el pase directo.

Antes había abierto el fuego en la primera semifinal el joven Mohamed Attaoui. Corriendo desde el inicio por dentro y en cuarta posición, cedió escaso terreno y llegó a la recta final tratando de entrar por el interior para rebasar a adversarios. Aunque apretó, bajó hasta la quinta plaza, donde al menos hizo marca personal en 1:44:35.

El plusmarquista español Saúl Ordóñez, que debutaba en un Mundial al aire libre, corrió su semifinal situado en todo momento en la tercera posición. El leonés, que era tercero en la salida de la última curva, lo peleó hasta el último metro se conformó en meta con ese tercer lugar (1:44.74).

Katir y Oumaiz, en la final de 5000

En la primera serie de los 5000 participaron el plusmarquista europeo, Mohamed Katir, y un renovado Ouassim Oumaiz, éste último en su primer Mundial. Ambos jugaron sus bazas tácticas, con Oumaiz más adelante en el amplio grupo de carrera, mientras que Katir se mantenía casi a cola de grupo viendo pasar las vueltas y a la espera de que llegara el momento de progresar ante un posible cambio de ritmo.

Y así sucedió a falta de tres vueltas, pasado el cuarto kilómetro en 2:38, cuando el noruego Narve Gilje Nordas se puso en cabeza junto al francés Jimmy Gressier y al estadounidense Abdihamid Nur; por detrás, progresando por fuera, estaba Katir muy atento. Al toque de campana, Oumaiz progresó en la curva y al salir de ella ocupó primeras plazas junto a su compatriota; y ambos, en una vuelta rapidísima, afrontaron la recta final donde Katir tomó ventaja para ganar (13:35.90).

Un Oumaiz muy fuerte y confiado entró en cuarta posición (13:36.35), justo por detrás del noruego Jakob Ingebrigtsen.

Adrián Ben: "Para la final sueño en grande"

El gallego declaró este jueves que "sueña en grande" y que su objetivo es mejorar el sexto puesto del Mundial de Doha en 2019 y el quinto de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El vigente campeón de Europa de pista cubierta se metió en la final de los 800 metros del Mundial de Budapest como segundo clasificado de su serie con 1:43.92, mejor marca personal, y se queda como único español en la lucha por las medallas tras la eliminación de Mohammed Attaoui y Saúl Ordóñez.

"Sueño a lo grande. Mi idea es mejorar el sexto puesto de Doha y el quinto de los Juegos. Además he hecho marca personal y estoy en la final. ¿Qué más puedo pedir?", dijo Ben. "He intentado ir detrás, sin gastar, por la calle uno, solo miraba a Andreas Kramer y decía 'corre, corre, corre'. Cuando he visto que se frenaban yo tenía piernas y he visto que estaba completo", comentó el atleta gallego, que disputa su tercer Mundial en la ciudad húngara tras su debut en Doha 2019.

"En Doha era un pupilo en mi primera internacionalidad, jugando a ser mayor, y ahora soy más maduro. Me gusta mucho una serie que se llama 'One Piece', en la que hay una imagen que se repite muchas veces. Una persona que quiere ser campeón del mundo no puede tener miedo a una semifinal. Nosotros queremos soñar en grande y afronto la final con respeto", confesó.

"A lo mejor sale una final lentísima como en los Juegos, pero hay atletas muy buenos, intentaremos estar ahí, dar lo mejor y soñar en grande. Aquí no hay súper héroes, igual Marco Arop es el favorito, dice que esta bien por arriba y abajo, pero lo veremos. No me han dado la oportunidad de correr la Liga de Diamante, la he corrido hoy, y creo que el entrenador (Arturo Martín) es la persona encargada de que hoy estemos aquí hablando de 800 metros", manifestó.

Adrián Ben, que admitió que no se puede controlar, está "nervioso" por la final. "Quiero correr y quiero disfrutar, no hay más".

La clasificación de Adrián Ben para la final de 800 llegó el mismo día que Álvaro Martín y María Pérez lograron la medalla de oro en los 35 kilómetros marcha.