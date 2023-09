Irati Cuadrado y Jaume Pueyo conquistan en Candanchú el Campeonato de España de rollerski

La navarra Irati Cuadrado y el catalán Jaume Pueyo se adjudicaron el sábado el Campeonato de España de rollerski esprint, competición que por primera vez se desarrolló sobre un circuito de fondo asfaltado exclusivo para la práctica de una modalidad deportiva nacida como alternativa de entrenamiento en verano para el esquí de fondo, pero que ha cogido personalidad propia. En el Stadium Spainsnow de Candanchú, inaugurado el año pasado, compitieron un centenar de deportistas desplazados de diversos puntos del país. Los mejores resultados para los aragoneses llegaron en las categorías formativas.

Cuadrado, con paso por el Cetdi Aragón y que recientemente compitió en el Mundial de biatlón, revalidó el título obtenido el año pasado en Jaca. En una trepidante final se impuso a las catalanas Nuria Ruiz y Berta Guitart. Las locales más destacadas fueron Maddalen Ruiz de Galarreta y Cristina Lanau, que, en cuarta y quinta posición, se quedaron muy cerca del podio. “No he comenzado el día con muy buenas sensaciones, pero estoy muy contenta con el resultado, porque la final ha estado peleada y el resto de corredoras han mostrado un gran nivel. Ha sido un lujo la organización”, expuso la ganadora.

En la categoría masculina hubo pleno de representantes catalanes en los tres primeros puestos. Pueyo llegó el primero en un rápido esprint en el que tuvo muy cerca a Bernat Sellés, su compañero en el equipo nacional. Tercero terminó Aniol Borrell. El aragonés Rodrigo Azabal fue cuarto. “No me he sentido muy bien en las rondas clasificatorias, pero he ido pillando el ritmo y la técnica. Me lo he pasado super bien. Se agradece el poder competir en este Stadium Spainsnow”, comentó Pueyo.

Los deportistas aragoneses consiguieron varias medallas desde U16 a U12. En la primera, Jaime Pastor fue oro y Adrián Lanau, bronce en la competición masculina y Ainara Yuste, plata en la femenina. En U14, Lorien Barrio llegó el primero entre los chicos y Simón Santolaria, el tercero, al igual que María Palacín entre las chicas. En U12, en la categoría masculina se volvió a repetir el esquema de oro y bronce con Álvaro Gimeno y Ramón Félix Garuz. En la femenina ganó Mariona Matamoros.

Este domingo se completa un fin de semana con el rollerski como protagonista dentro de los deportes de invierno con la celebración del V Trofeo Ciudad de Jaca que incluye la tradicional subida a Rapitán, puntuable para la Copa de España de esquí de fondo.