La llegada de la Vuelta a España ya llena de actividad el paseo de María Agustín de Zaragoza

La llegada de la Vuelta a España ya llena de actividad el centro de Zaragoza. Los grandes camiones que transportan toda la logística de la prueba ya han desembarcado en la capital aragonesa, y decenas de operarios se afanan en montar todo la infraestructura necesaria para acoger el final de la duodécima etapa, la que va a permitir que quince años después la ciudad acoja una línea de meta de la gran ronda española.

Por el momento no se han registrado grandes problemas de tráfico, a pesar de que buena parte del centro de Zaragoza está cortado. La Policía Local ha podido retrasar algo el cierre del paseo de María Agustín, que estaba previsto para las 7.00, para facilitar los desplazamientos de primera hora de la mañana. Hacia las 8.00, cuando los camiones han llegado y se ha empezado a descargar el material, se ha procedido a cortar esta céntrica vía.

En las calles aledañas, hasta este momento, no se ha registrado grandes afecciones, a pesar de que este jueves era la vuelta al colegio para todos los escolares. No se descarta que pueda haber más problemas a mediodía, cuando coincidan las salidas, pero por el momento las calles aledañas al trazado de la Vuelta no registran grandes problemas.

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Policía Local llevan semanas planificando el impacto que podría tener el cierre de estas calles, y han puesto en marcha una intensa labor de información.

Hay que recordar que la carrera entrará aproximadamente a las 16.00 desde Villanueva de Gállego por la carretera de Huesca y continuará por Valle de Broto, Marques de la Cadena, Puente de Las Fuentes, paseo de Echegaray y Caballero, plaza de Europa y paseo de María Agustín. Todas estas calles, evidentemente, se cortarán con antelación al paso de los ciclistas y de todos los vehículos que les preceden y les suceden.

La línea de meta de la Vuelta a España ya está montada en Zaragoza. Heraldo

El corte afecta también a la avenida César Augusto, entre Albareda y la Puerta del Carmen, así como a Hernán Cortés, entre Puerta del Carmen y Paseo Teruel. La Gran Vía, por su parte, tiene su tráfico limitado todo el día al transporte público –buses urbanos y escolares-, por lo que no se puede circular con vehículo privado.

Otro aspecto importante es que no se puede estacionar en todo el entorno de la meta: César Augusto (entre Salamero y Puerta del Carmen), Albareda, Almagro, Castellví, Hernán Cortés, Madre Sacramento, Juana Francés, Anselmo Clavé (entre María Agustín y Mayandía) y, por supuesto, en paseo María Agustín y paseo Pamplona.

Se permite el acceso a garajes (salvo al de Hernán Cortés, 8) por los itinerarios que indica la Policía Local.

Durante todo el día se verán afectadas, en mayor o menor grado, casi todas las líneas de autobús urbano: 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 60, Ci1 y Ci2. Los desvíos de estas líneas podrán ir evolucionando conforme avance la jornada. Se recomienda especialmente que los usuarios revisen la ruta prevista en su línea en la web de Avanza.

Asimismo, se verán afectados los recorridos de las líneas que conectan Zaragoza con los barrios rurales y con el Aeropuerto, operadas por el Consorcio de Transportes. Los desvíos para las líneas 101, 102, 110, 111, 201, 210, 211, 501, 510, 601, 602, 603, 604 y 605 están también detallados en su sede electrónica.

El tranvía se verá afectado únicamente en tramo del Puente de Santiago cuando se acerque la hora de llegada de los ciclistas. En ese momento –aproximadamente entre las 17.00 y las 18.00 horas- funcionará en dos mitades: en la margen izquierda, entre La Chimenea y Parque Goya; en la margen derecha, entre Murallas Romanas y el final de línea en Valdespartera.