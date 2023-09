Recorrido de la Vuelta Ciclista a España 2023 por Zaragoza y dónde ver la carrera

La llegada de la Vuelta Ciclista a España siempre es motivo de emoción en Zaragoza, ciudad muy aficionada al deporte del pedal aunque no haya podido contar con grandes estrellas en el campo profesional. Desde 2008 no se pasaba la ronda española por la capital zaragozana. Este jueves 7 de septiembre, la llamada serpiente multicolor regresa a la ciudad con la competencia muy reñida y el dominio del equipo Jumbo con Kuss, Roglic y Vingegaard optando a todo. El belga Evenepoel y los españoles Soler, Mas y Ayuso están al acecho. Zaragoza suele ser territorio óptimo para los 'sprinters' y la etapa que sale de Ólvega invita a pensar que así podría ocurrir. La afición local, desde luego, no faltará en el aplauso a los esforzados de la ruta en una edición que tiene a buena parte de los mejores ciclistas del mundo.

Recorrido de la Vuelta Ciclista a España 2023 por Zaragoza



La carrera se adentrará en Zaragoza desde Villanueva de Gállego por la carretera de Huesca. Las calles por las que transcurrirá la prueba serán:

Valle de Broto

Marques de la Cadena

Puente de Las Fuentes

Paseo Echegaray y Caballero

Plaza de Europa

Paseo María Agustín.

Puerta del Carmen

La meta de la Vuelta Ciclista a España 2023 por Zaragoza

La meta estará ubicada en la Puerta del Carmen, a la altura de la calle Santa Ana.

Mapa de los cortes de tráfico por la Vuelta Ciclista en el centro de Zaragoza



Todo el despliegue necesario para el buen funcionamiento de la carrera provocará que varias calles de la ciudad sean cortadas al tráfico desde las 7.00 y hasta las 21.30.

Se prevé que los ciclistas lleguen a la capital aragonesa entre las 17.20 y las 17.40. El paseo María Agustín permanecerá cortado entre General Mayandía y paseo Pamplona desde las 7.00. Además, se cortará el tráfico desde Plaza de Europa a partir de las 9.00.

Se mantendrá mientras sea posible el paso desde Conde Aranda hacia la Avenida de Madrid, así como la salida desde ese cruce hacia Echegaray y Caballero para facilitar la salida del Casco Histórico y de la zona Este del Centro.

César Augusto entre Albareda y Puerta del Carmen, permanecerá cortada al tráfico desde las 7.00 y Hernán Cortes entre Puerta del Carmen y paseo Teruel, desde la misma hora.

Además, estará prohibido aparcar en las calles César Augusto (entre Salamero y Puerta del Carmen), Albareda, Almagro, Castellví, Hernán Cortés, Madre Sacramento, Juana Francés, Anselmo Clavé (entre María Agustín y Mayandía), paseo María Agustín y paseo Pamplona. Es decir, en todo el entorno de la meta de la carrera.

Al día siguiente, viernes 8 de septiembre, la carrera sale de Formigal (con traslado neutralizado desde Zaragoza) para la primera gran etapa de los Pirineos, que cruzará a Francia y terminará en uno de los puertos más famosos del Tour de Francia y la Quebrantahuesos de Sabiñánigo: el Tourmalet.