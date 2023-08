La aragonesa Alba Bautista se despide del Mundial de rítmica con un octavo puesto

La gimnasta turolense Alba Bautista finalizó este sábado su concurso en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Valencia con la octava plaza en la competición individual completa, en la que sumó 128.800 puntos. Además, disfrutó de la primera plaza provisional del grupo B y logró la posición definitiva cuando se piso en liza el grupo A con su compatriota Polina Berezina, que fue decimocuarta en la clasificación general. Ambas ya se habían ganado el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024 con sus resultados del jueves.

Bautista contó que “no esperaba el resultado, pero he salido sin dudas y a disfrutar porque la presión por la clasificación olímpica ha pasado, he hecho mi trabajo que tanto tiempo llevo entrenando y he sacado mi estrella”. La deportista de 21 años sumó 32.500 en aro, 33.050 en pelota, 31.650 en mazas y 31.600 en cinta. La victoria final fue para la alemana Darja Varfolomeev con 137.450 puntos, seguida por la italiana Sofia Raffaeli y la israelí Daria Atamanov para completar el podio.

“Gracias al público, a mis entrenadoras y a todo el mundo que ha estado conmigo desde siempre he podido salir hoy y hacerlo desde el corazón. Me ha dado alivio y confianza saber que ya estaba clasificada para París 2024”, reconoció la gimnasta en la zona mixta.

Bautista, que tenía las manos llenas de peluches y pancartas que le había lanzado el público, expresó que “si el primer día que salí ya había gente, hoy que es sábado hay mucha más. Les hice sufrir bastante el jueves y hoy hemos disfrutado todos”.

“Me quedo flipando porque la gente se emociona, es lo que yo también busco, emocionar a la gente y hacerles sentir todo lo que siento yo, porque a mí me ponen la música y lo hago desde dentro, entonces, estaba alucinando de ver a la gente llorar. Esto es lo que intento, emocionar a la gente porque así soy yo, soy alma”, afirmó. Por último, la turolense manifestó que ahora “tocan vacaciones, un poco de descanso y a preparar nuevos ejercicios para cumplir mi gran sueño que es ir a los Juegos Olímpicos”, finalizó.

El Mundial de Valencia finalizará este domingo con una nueva participación de la oscense Inés Bergua, que el viernes logró la medalla de bronce junto a la selección nacional. En esta ocasión, el conjunto va a participar en las finales de conjuntos por aparatos. En su caso, en la de cinco aros y la de cintas y pelotas en busca de más medallas. Como Alba Bautista, Inés Bergua también tiene asegurada su presencia en París 2024.