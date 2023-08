Horario y dónde ver el primer partido de España en el Mundial de Baloncesto 2023

España es la actual campeona del mundo y de Europa en baloncesto. La selección que dirige Sergio Scariolo quiere repetir el éxito logrado en China en el torneo mundial que arranca este 25 de agosto en Japón, Filipinas e Indonesia. El objetivo es continuar la extraordinaria senda de éxitos de los equipos españoles en todo el mundo como el de la Selección Femenina de fútbol que se proclamó campeona del mundo de fútbol y dio una alegría a todo el país.

Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Rudy Fernéndez, Sergio Llull, Santi Aldama o Usman Garuba junto al resto de jugadores de la plantilla arrancan su participación en el mundial este sábado 26 de agosto ante Costa de Marfil con la intención de llegar hasta la gran final del 10 de septiembre. Estas son los fechas, horarios donde se podrá seguir todos los partidos de la selección.

Cuándo empieza el mundial de naloncesto para España

El Mundial de Baloncesto 2023 que organizan Japón, Filipinas e Indonesia da comienzo este viernes, 25 de agosto. España se estrenará el sábado 26 con un enfrentamiento ante Costa de Marfil a las 15.30 (hora española). Los de Scariolo están enmarcados en el grupo G de la competición y quieren ir paso a paso. El primer enfrentamiento parece asequible, pero los jugadores saben que no hay rival fácil. El encuentro contra Costa de Marfil no debería suponer un problema en el debut de España en la capital de Indonesia, no hay lugar para el exceso de confianza en la plantilla e irán con todo a por un rival que destaca por su físico.

Horarios y dónde ver a la selección de baloncesto en el mundial

Los de Sergio Scariolo afrontan una fase de grupos en la que se verán las caras con Costa de Marfil, Brasil e Irán. Los partidos de España se pueden ver gratis en RTVE en abierto a través de La 1 y Teledeporte, así como en RTVE.es y la app RTVE Play. Fechas y horarios de la fase de grupos.

España - Costa de Marfil: 26 de agosto a las 15.30 (hora española)

26 de agosto a las 15.30 (hora española) Brasil- España: 28 de agosto a las 15.30 (hora española)

28 de agosto a las 15.30 (hora española) Irán - España: 30 de agosto a las 15.30 (hora española)

Las 32 selecciones del campeonato están distribuidas en 8 grupos. EE. UU. está en el grupo C junto a Grecia, Jordaniy Nueva Zelanda. Francia se encuadra en el grupo I junto a selecciones como Canadá, Líbano y Letonia. El 31 de agosto arranca la segunda fase del campeonato a la que pasarán las dos mejores selecciones de cada grupo. Y, tras esta eliminatoria, el 5 de septiembre arrancan los cuartos de final.

Las semifinales se disputarán el 8 de septiembre y el 10 de septiembre, la final.