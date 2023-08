Aday Mara ya conoce a los que serán sus compañeros en UCLA

El parque del Retiro, el Palacio Real y la imperial ciudad de Toledo son algunos de los rincones que están conociendo estos días los jugadores de baloncesto de la Universidad de UCLA, que han recalado en España en una gira que les llevará a jugar tres partidos amistosos. El pívot zaragozano Aday Mara se ha acercado a conocerlos y ya se ha dejado ver con ellos por la capital, como puede constatarse en algunas fotos que los deportistas han colgado en las redes sociales. Aunque Aday no aparece en las fotos de grupo, cuando posa la plantilla frente a los monumentos nacionales, pero sí que se le puede ver en alguna otra estampa más desenfadada como la del paseo por el Retiro que compartió el alero Logan Cremonesi. En esta imagen su nuevo compañero etiqueta a Aday y el aragonés de 2,20 de altura, incluso, le ha dado un ‘like’.

Los jugadores de UCLA posan durante su visita a Toledo. logan.cremonesi/IG

Desde que el pasado 3 de agosto se anunció el salto de Mara a la NCAA y su fichaje por la Universidad de UCLA, apenas había trascendido poco más que un fotomontaje del zaragozano con la camiseta celeste. Ahora, aprovechando la visita a España de ocho días de sus futuros compañeros, parece que Mara ha aprovechado para conocerlos y hacer una primera toma de contacto con el que será su nuevo equipo tras abandonar la disciplina de Casademont Zaragoza.

Aday Mara, con la camiseta de UCLA. Heraldo.es

‘Bruins in Spain’ es el nombre de la gira de UCLA por España, que comenzó el pasado día 20 y continuará hasta el 30 de agosto. En las primeras jornadas los americanos se han centrado en Madrid, pero tienen previsto también visitar y jugar partidos amistosos en Valencia y en Barcelona. En una nota en la prensa local estadounidense se cuenta que el equipo universitario ganó el martes su primer encuentro a puerta cerrada en Madrid contra un combinado de jugadores españoles por 76-68, en un partido en el que seis jugadores vistieron por primera vez la camiseta de UCLA. No ha trascendido su Aday Mara fue o no uno de ellos.

Precisamente este mismo miércoles el entrenador de Casademont, Porfirio Fisac, aseguró que "ya no piensa en el pívot", que se formó en la cantera aragonesa, después de que controvertida salida este verano de las filas rojillas. Si no hay un acuerdo improbable de última hora con el club, parece que será un juzgado el que dirima si Mara puede irse libremente y jugar en la liga universitaria americana o si es obligado a pagar la cláusula de rescisión de 700.000 euros que Casademont insiste en que está vigente dado que Mara tiene contrato firmado con el club hasta 2027.