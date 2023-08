El ciclista Mikel Landa ficha por Quick-Step para los próximos dos años

El español Mikel Landa ha fichado por el equipo belga Quick-Step, procedente del Bahrain para los próximos dos años, hasta finales de 2025, según ha confirmado la entidad en un comunicado.

A sus 33 años, el ciclista tiene un gran palmarés con dos podios en el Giro de Italia (2015 y 2022), dieciséis victorias de las cuáles cuatro en etapas del Grand Tour, el maillot KOM en la Corsa Rosa, así como la participación en 19 Grand Tours a lo largo de su extensa trayectoria.

Landa se mostró muy emocionado de unirse a un "equipo increíble" por el que siempre he tenido "mucho respeto" y destacó la unidad de todos los corredores del conjunto belga.

"Desde el exterior, siempre me impresionó cómo sus corredores se mantienen unidos en todo tipo de situaciones y cómo siempre apoyan a su líder. He estado hasta ahora en equipos italianos, españoles y británicos, y ahora estoy deseando descubrir la cultura belga", indicó.

El ciclista, que se convertirá en el tercer corredor vasco en ser miembro del equipo en sus 21 años de historia, afirmó sentirse "cómodo apoyando a los más jóvenes" y reivindicó estar convencido de conseguir "buenos resultados".

"Siempre me he sentido cómodo apoyando a los pilotos más jóvenes y sé que encajaré aquí. Quiero dar lo mejor de mí en las próximas temporadas, estoy convencido de que puedo ayudar mucho a Remco, y al mismo tiempo, estoy seguro de que cuando se me da la oportunidad, puedo ir por un buen resultado", comentó.

Por su parte, Patrick Lefevere, CEO del Soudal Quick-Step, dio una cálida bienvenida a Landa y subrayó que es la persona adecuada para "fortalecer nuestro equipo".

"Landa es el hombre adecuado para fortalecer nuestro equipo a medida que cambiamos gradualmente nuestra atención a la clasificación general. Esperamos con ansias lo que esperamos sean dos temporadas fuertes y exitosas juntas", proclamó.