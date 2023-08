Torralba supera una avería y logra cruzar la meta en el Mundial de bicis eléctricas de montaña

“Aunque la salida no había sido la mejor, estaba haciendo una carrera muy buena, iba de menos a más, me había colocado noveno y tenía al alcance al octavo y al séptimo, pero una avería me ha truncado la remontada”. Con Glasgow como epicentro, desde la semana pasada y hasta el próximo domingo, Escocia está albergando el Mundial de ciclismo, cita que en esta ocasión engloba a todas las disciplinas amparadas por la Unión Ciclista Internacional. Entre ellas figura la variedad de bici eléctrica de montaña, la E-MTB, en la que representando a España este miércoles participó Gabi Torralba logrando una 13ª posición que le dejó sabor agridulce. El ‘rider’ de Riglos, que por primera vez estuvo presente en una competición de este tipo después de que en su curriculum ya hubiesen figurado el paso por varias copas del mundo, quedó satisfecho por la experiencia que va más allá de lo competitivo, pero con la sensación de que podría haber logrado un mejor resultado.

Un fallo eléctrico le bloqueó la montura, tuvo que ingeniárselas para arreglarla "tocando cables" y cuando logró recuperar el ritmo había caído hasta la 20ª plaza. Quedaban dos vueltas en las que voló para subir peldaños en la clasificación y finalizar con un tiempo de 1:03:52 a 5:23 del ganador, el suizo Joris Ryf. El podio lo completaron los franceses Hugo Pigeon y Jerome Gilloux. "Hasta la avería me veía con opciones de ser incluso séptimo, más no porque los que estaban por delante era como si fuesen en moto", se sincera "con mucha rabia". Torralba se queda con haberse mostrado "competitivo y luchador" y al menos haber podido salvar la honrilla en la jornada de la selección española de BTT después de que en la modalidad de relevos un fallo mecánico no permitiese terminar al equipo nacional. El año que viene espera "regresar con la selección y resarcirme".

En la prueba de eléctricas, además de Torralba, hubo otro ‘rider’ muy vinculado a Aragón. El hondureño Milton Ramos, afincado en Sabiñánigo, concluyó 16º con un registro de 1:04:54.

La prueba se disputó en el circuito de Glentress Forest. Constó de 3,72 kilómetros con un desnivel positivo de 162 metros. Entre las peculiaridades con las que deben cumplir las bicicletas figura que se puede emplear una batería para asistir al ciclista hasta alcanzar los 25 km/h con una potencia limitada de 250 vatios.

Torralba, tras una primera toma de contacto la temporada pasada, se ha lanzado de lleno en la actual al mundo de las e-bikes hasta el punto de convertirse en piloto probador de Orbea -la bici con la que compitió en el Mundial es un modelo en desarrollo- participando en las copas del mundo de enduro y XCO de las que aún le quedan cinco citas por delante. Además, en lo que va de curso ha seguido cosechando éxitos a su amplio palmarés como el triunfo en el Campeonato de Aragón de enduro, disciplina en la que estuvo centrado durante varios años dentro de la Copa del Mundo.