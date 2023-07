La broma de Granollers que asustó a Zeballos en Wimbledon: "Me entablillé los dedos"

El español Marcel Granollers, que se clasificó para la final de dobles de Wimbledon, contó una divertida anécdota de cómo se entablilló los dedos de la mano derecha para devolver una broma a su compañero, el argentino Horacio Zeballos.

"Esta es muy buena", dijo el doblista ante los medios españoles. "Ayer me fui yo más tarde (tras clasificarse a semifinales). Fui a coger mi bolsa y me la había pegado con cinta adhesiva a la pata del banco. Ahí yo ya sabía que había sido él", añadió.

"Así que fui al fisio y le dije que me pusiera los dedos entablillados, con un vendaje muy aparatoso. Llegué a casa y le digo: No sé quién me ha atado la bolsa, pero la he arrancado con fuerza y me he jodido el ligamento de la mano. He estado preguntando a ver quién estaba en nuestra zona, pero no he visto a nadie", contó el español, que aseguró que Zeballos se quedó pálido.

"Fui yo, fui yo", me decía Zeballos. "Pensaba aguantar la broma un rato, porque sabía que había sido él, pero es que le iba a dar algo. Toda la noche no podía aguantarlo, porque no iba a dormir y hoy no iba a estar para jugar. Le dije que se lo merecía", contó entre risas Granollers, que disputará en Wimbledon su quinta final de Grand Slam, sin haber ganado ninguna de las anteriores.

"Estamos muy contentos porque llevamos desde Roma en una línea muy buena, jugando muy bien y aquí hemos sacado partidos difíciles. Cada día estamos un poco más cómodos, hoy ha salido todo a la perfección", dijo el español.

"En los Grand Slams con Horacio, en prácticamente todos conseguimos buenos resultados", destacó.