El aragonés Gonzalo Ferraz debuta con España: "El patinaje es mi vida"

Gonzalo Ferraz se enamoró del patinaje sin tener prácticamente uso de razón. Fueron sus padres, con solo tres años, quienes le calzaron por primera vez unos patines. Con ocho, esta disciplina pasó a ser una mera actividad extraescolar en el colegio Santa María del Pilar – Marianistas de Zaragoza, donde se inició en el equipo de velocidad. Ahora, tras 12 años de incesante crecimiento personal y deportivo, el aragonés está a las puertas de debutar con la selección española en el Campeonato de Europa de velocidad que se disputa en Francia.

A sus 20 años, después de varios "seguimientos" que le habían dejado a las puertas del estreno internacional, el deportista del Club de Patinaje Marianistas se estrenará con España el próximo domingo 16 de julio. Será en la localidad gala de Valance d’Agen, donde toda la expedición viajó ayer para tener unos días de "aclimatación" a la pista.

"Casi todo el mundo que va al Europeo la ha probado. Si no, es más difícil hasta que te adaptas. Vamos con una semana de antelación para entrenar y prepararnos bien, cada pista es un mundo. Es importante conocerla, igual que, por ejemplo, en el fútbol se valora jugar en casa por el apoyo del público", señala Ferraz. La competición se desarrollará los días 16, 17 y 18 en pista. El 20 y el 21, tras una jornada de descanso, será el turno del circuito, mientras que el 23 finalizará el Europeo con el maratón.

"Es mi primer Europeo y mi principal objetivo es darlo todo, no pienso en ninguna posición"

Sin Nerea Langa, lesionada, el aragonés es el único representante de la Comunidad en una delegación compuesta por 30 patinadores. En su categoría (sénior), España dispone de tres fondistas (Ferraz es uno de ellos) y dos velocistas. "Al ser mi primer Europeo, no me fijo objetivos de posiciones. El principal fin es darlo todo, tener la sensación de que me he vaciado. Además, debemos trabajar bien como equipo, como selección. Me gustaría ser competitivo, no voy a correr y ya está. Lo quiero hacer lo mejor que pueda", advierte.

Pero no solo eso, el zaragozano también confía en adquirir "experiencia" durante toda la competición, ya que, según considera, "el pico de rendimiento en un fondista no se tiene a los 20 años". "Ahora lo más importante es formarme, que la gente me empiece a conocer y hacerme respetar", asegura.

Siete días a la semana

Ferraz es un apasionado del patinaje. Solo así se puede explicar la durísima dedicación que le exige un deporte al que destina los siete días de la semana. "Hago tanto patines como preparación física en el gimnasio y bicicleta. Son entrenamientos de mucha intensidad, sobre todo un mes antes, que es cuando más carga hay que meter. Estos últimos días descansamos para llegar en el mejor estado posible", apunta.

Una exigente rutina de entrenamientos que compagina con sus estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza. "En exámenes es difícil compatibilizarlo: voy a clase y entreno. Estoy adaptado a ello, no siento que me cueste. Si no me gustase al 100%, sería imposible hacer algo así", reconoce Ferraz, que concluye: "Es muy importante organizarse bien para poder entrenar cuando toca. Más que compatibilizar el deporte con la universidad, es más importante lo que me puedo quitar de salir de fiesta o a cenar con mis amigos. No hay tiempo para todo".