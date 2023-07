Selu Diallo e Ismael Sierra, las promesas oscenses que dan el salto a Primera División

Selu Diallo e Ismael Sierra realizarán la pretemporada con los primeros equipos del Deportivo Alavés y del Real Betis, respectivamente. El primero llegaba hace dos veranos, procedente de la EF Huesca, pero ha sido esta temporada en el Alavés B, donde ha explotado. Por otro lado, Sierra cumplirá su cuarta temporada en el club, tras abandonar la SD Huesca en 2020.

El fútbol en Huesca sigue dando sus frutos. En este caso, la generación del 2003 encabeza la lista, dado que Diallo y Sierra ya asoman la cabeza para entrar en los planes del Alavés y del Betis. "Es una oportunidad que no quiero desaprovechar. Mi objetivo es hacerlo bien, convencer al míster y rascar algún minuto durante la temporada", afirma el primero. En cambio, Sierra ya ha sido convocado en una ocasión en el encuentro de UEFA Europa League ante el Ludogorets, pese a no haber podido debutar. "Fue una experiencia muy bonita y de la que estoy muy agradecido. Se vive con muchas emociones porque son personas que están en lo más alto del fútbol. Cuando escuchas a la gente animar, se te ponen los pelos de gallina", declara el del Betis.

Sierra sumará su cuarta temporada en el club bético Real Betis

El ex de la SD Huesca no podía imaginarse cuando llegó a Sevilla que solo tres años después compartiría vestuario con futbolistas de élite como Fekir, Canales o Borja Iglesias. "Cuando firmé con el Betis no me lo esperaba ni mucho menos. He ido cumpliendo pasos, siempre avanzando poco a poco. Al hablar con alguno de ellos te dicen que estés tranquilo, haciéndote sentir como uno más", reconoce Sierra. Los de Pellegrini arrancaron el lunes la nueva campaña, sin embargo el joven jugador, ya tiene claros sus objetivos, mostrando ambición, pero con los pies en el suelo: "Yo tengo claro que mi equipo es el filial -donde coincidió con Kevin Carlos, al igual que en las categorías del Huesca-. Cuando me toque jugar con ellos trataré de ayudar al equipo. Todo lo que llegue del primer equipo es bienvenido y lo cogeré con mucha ilusión".

En el caso de Diallo, lo veremos debutar entre "los mayores" en cuestión de días, dado que el club vitoriano inicia la próxima semana la nueva temporada, tras su retorno a la máxima categoría del fútbol español. El mediocentro define el instante en el que se entera de su convocatoria como un "subidón" y explica como se siente al ver su debut tan cerca: "Es algo por lo que todo jugador entrena y aspira. Verlo tan cerca te ilusiona y en los entrenamientos apretaré al máximo para hacerlo bien". En cuanto a la plantilla del conjunto blanquiazul, existen ciertas incógnitas en su posición, lo cual puede jugar a favor del canterano del Alavés, dado que el jugador se trata de un centrocampista de un perfil que actualmente no dispone el club.

A día de hoy, ambos siguen manteniendo relación con la ciudad de Huesca, debido a que en ella tienen a sus familiares y amigos. Además, Sierra jugó hasta juveniles en las categorías inferiores de la SD Huesca, club en el que ha crecido y del que "siempre se acuerda", siguiéndolo desde la distancia. "Desde la cantera se están haciendo mejor las cosas. Están saliendo grandes jugadores, al igual que en el primer equipo. Hay que apoyarlos porque hay mucha calidad", opina el central.

La situación de Diallo no es distinta. Su familia y entorno viven en la capital oscense, por lo que trata de venir "cuando puede". El ex de la EF Huesca se sincera sobre lo agradable que resulta que la gente le reconozca por la ciudad y traten con él: "Es muy confortable ver la admiración que la gente siente por mí. Cuando me preguntan por la calle significa que estoy haciendo las cosas bien". A su vez, destaca la importancia que ha tenido en su progreso el club presidido por Josete Abarca. "Ahí he progresado como jugador y como persona. Me han ayudado en mi salida del club y también a alcanzar todas mis metas. También he aprendido a cuidarme, a ser disciplinado, y la importancia del trabajo", detalla el del Alavés.

Diallo en su última campaña en la EF Huesca EF Huesca

No obstante, los jóvenes futbolistas aragoneses han dado el último paso hacia el fútbol profesional en sus actuales clubes. Según Diallo, en el conjunto vasco ha logrado aquel punto de madurez que le faltaba, ya que antes le "afectaba mucho el fallo". Es por ello, por lo que considera fundamental el aspecto mental. "Ahora he crecido mucho anímica y mentalmente. Lo estoy trabajando frecuentemente y es algo en lo que he progresado bastante", asegura el jugador. Pese a haber demostrado un gran nivel en la 2ª RFEF no corre prisa por realizar un salto de categoría. "Soy joven y busco aprender, por lo que no tengo ninguna prisa. Pese a que la gente diga que es importante dar ya ese salto, yo no lo veo tan necesario". Aunque admite que es un cambio que "siempre genera más emoción y competitividad".

En este apartado, Sierra coincide plenamente con su compañero de profesión, ya que considera que su objetivo ha sido siempre "ir cumpliendo pasos, poco a poco". Y da un consejo para aquellos jóvenes que no vean resultados en su crecimiento como futbolista: "Mi consejo es que trabajen duro. Habrá momentos donde las cosas no salen, pero con esfuerzo todo acaba llegando, por lo que la ilusión debe seguir intacta. Puede ser por una lesión, decisiones técnicas que no entiendas… lo importante es mantenerse fuerte".