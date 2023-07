Pau Gasol: "Para evitar la fuga de talento a la NBA tienes que cuidarlo"

El exjugador de baloncesto Pau Gasol, que en su día se fue muy joven a la NBA desde el Barça y se labró una gran carrera, dos anillos incluidos, en la considerada mejor liga del mundo cree que, para "proteger el talento" propio del baloncesto español se debe "cuidar" y mimar y, de todos modos, añadió que no sabe si se podrá "frenar" esa fuga de jugadores jóvenes.

En una entrevista a Europa Press, Pau Gasol comentó no saber si tiene freno esa salida de jugadores de cantera hacia la NBA o, incluso, la liga universitaria. "El mundo en general es un mundo competitivo y no sé si se puede frenar esa fuga de talento", reconoció.

"Hoy día hay que perseguir oportunidades, pero también hay que espabilarse y ofrecer cosas distintas y de valor también para que las personas, ya sean jóvenes o los profesionales, decidan ir por aquí o por allá", comentó, en relación a los recientes casos de Aday Mara (Casademont Zaragoza) y de Conrad Martínez (Joventut), que se irán a la aventura norteamericana.

"Siempre hay que reinventarse y ajustarse a las nuevas circunstancias. El deporte mueve mucho a nivel social y a nivel financiero. Las regulaciones también han cambiado a nivel universitario, ahora le puedes compensar a los jugadores y jugadoras de una forma muy considerable. Todo eso hace que también eso, que si quieres proteger tu talento pues tengas que también cuidarlo, tengas que compensarlo y tengas que buscar formas de eso", argumentó.

Pau conoce a parte de ese futuro talento dado que los entrena en su Pau Gasol Academy by Santander, con una parte destinada a los 'Rising Star', futuras estrellas. "Sigo con la academia, con los niños y con las niñas que vienen, a ilusionarles, a inspirarles, a enseñarles y a que se lleven una experiencia inolvidable", señaló.

Esa faceta de tutor o maestro es una de las muchas 'gorras' que lleva puestas para no dejar de lado las pistas de baloncesto. "Sí que las echo de menos, las pistas. Pero también estoy en un lugar en mi vida en el que acepto que mi etapa en las pistas como jugador profesional terminó. He estado con este deporte en muchos diferentes niveles y con diferentes organizaciones, a través de la NBA, a través de FIBA, como embajador en ambas, también este año he estado con los Lakers haciendo 'cositas'. Sigo ligado de diferentes formas", valoró.

"Ahora mismo estoy contento teniendo muchas gorras diferentes, teniendo un papel yo creo importante también en diferentes aspectos y con la tranquilidad y flexibilidad para también disfrutar de mi familia. Al final no es cuestión de llenar un vacío, sino es cuestión de utilizar la experiencia, la reputación, el conocimiento de mi carrera para tener un papel relevante dentro del deporte y de la sociedad y del mundo", manifestó el de Sant Boi de Llobregat.

Pese a querer estar con la familia y dedicarse a sus múltiples retos, no descarta en un futuro ser director deportivo. "Es algo que no descarto, es algo que puede ser que en algún momento explore en más profundidad, que haya quizá una oportunidad donde sea difícil decir que no y me apetezca probarlo", comentó.

Y es que, de momento, es también miembro de la comisión de atletas del Comité Olímpico Internacional (COI). "Soy miembro de la comisión de atletas y miembro de la comisión de ética de París 2024, y también soy miembro de la comisión coordinadora de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estaré viendo, aprendiendo también, porque serán mis primeros Juegos Olímpicos como miembro del COI. A ver si se puede hacer algo mejor, si hay algo que falla, asegurarme que los atletas están bien cuidados y ayudar en lo que pueda al movimiento olímpico", explicó sobre las tareas que hará en la cita olímpica de París 2024.

¿Adiós a Marc Gasol a las pistas?

Preguntado por su hermano Marc Gasol, presidente y propietario del Bàsquet Girona y, de momento, todavía jugador en activo, cree que la decisión de poner punto final a su carrera depende únicamente de él. Pau, como vicepresidente del club catalán, ve preparado a su hermano para seguir jugando pero no quiere inmiscuirse en su decisión.

"Es una cosa muy personal de Marc. Al final, yo sé lo que es estar en esa parte final de tu carrera y es mucho de cómo te encuentras, cómo te sientes y qué es lo que quieres hacer, y eso es algo que sólo Marc sabe. Yo le veo muy bien, pero es mi hermano pequeño y lo quiero con locura y, en fin, es algo que él tiene que decidir", apuntó.