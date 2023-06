Claudia Lostal: "Las chicas del primer equipo son increíbles"

Recientemente, el Casademont se proclamó subcampeón de España infantil. ¿Cómo valora la participación del equipo?Fue una medalla de plata muy merecida, y de mucha dificultad. El torneo nos exigió dar lo mejor de nosotras mismas para subir al podio. Es un campeonato nacional y había rivales muy buenos; pero el trabajo y el esfuerzo que realizó el equipo fue clave para ir avanzando y superando las rondas, hasta llegar a la final.

Al margen de éxito colectivo, usted finalizó el campeonato con hasta cuatro galardones individuales.No me lo esperaba. Estoy muy contenta por ello, porque siempre es agradable que reconozcan tu trabajo. Todo esto supone un gran premio, y es resultado del esfuerzo que he venido realizando durante toda la temporada; pero está claro que no hubiera sido posible sin el apoyo de mis entrenadores y de mis compañeras, ya que el baloncesto es un deporte de equipo.

Entre todos los reconocimientos, hubo uno especialmente ilusionante: el de mejor jugadora del torneo.Fue una gran sorpresa, porque es un trofeo de muchísimo valor. Pero yo en ningún momento pensé en los premios individuales, sino en ayudar al equipo en todo lo posible para ir sumando victorias.

También fue designada MVP de la final, además de obtener los trofeos de máxima anotadora y máxima reboteadora de toda la competición.Siempre se me ha dado bien capturar rebotes (sonríe). Sin embargo, ni mucho menos esperaba finalizar el torneo como máxima anotadora, ya que había jugadoras de otros equipos que venían haciendo muchísimos puntos desde la fase de grupos. Y luego, hubiera preferido ganar la final que haber sido elegida la mejor jugadora del partido.

¿Cualés son sus principales virtudes?Me considero una jugadora completa, porque puedo jugar tanto por fuera como por dentro. Tengo facilidad para coger rebotes. También aporto en defensa, ya que cubro mucho espacio. Y soy una jugadora muy activa, que pone mucha energía y que además siempre está animando al equipo.

"Soy una jugadora completa y muy activa, que pone mucha energía y que además siempre está animando al equipo".

Y no parece afectarle la presión. Ante el Sant Adriá (55-54), en la eliminatoria de cuartos, anotó los dos tiros libres decisivos.En aquel partido sí que estaba muy nerviosa, porque el triunfo dependía de que anotase yo los dos lanzamientos. Afortunadamente todo salió bien y acabamos pasando a las semifinales. Siempre he contado con la confianza del cuerpo técnico y de todas mis compañeras, y eso ayuda muchísimo. Sobre todo en los momentos más difíciles.

¿Y qué aspectos debe mejorar?Tengo 14 años, así que tengo que seguir aprendiendo y progresando en todos los aspectos. A veces me quejo demasiado de los árbitros; eso es algo en lo que sí me he propuesto mejorar (sonríe).

¿Por qué el baloncesto?Es un deporte que me encantó desde muy pequeña. Iba a ver jugar a mi padre, que ya me hablaba de lo divertido que era, y enseguida me enganché. Empecé a jugar, me fue gustando, y además se me daba bien... así que aquí estamos ahora. Mis inicios fueron en mi colegio, en Jesuitas, y también estuve en El Olivar.

Y después se incorporó al Casademont Zaragoza.Formé parte de su cantera en sexto de primaria. Hace una gran labor. A mí me ha ayudado a mejorar en todos los aspectos: siempre me enseñan y me corrigen de manera constructiva, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y además me han inculcado la importancia de seguir esforzándose siempre. En el club me he sentido muy querida por todos desde el primer día. Y mi familia, que no se pierde ni un solo partido, también me ha ayudado siempre.

El club, además,ha impulsado el baloncesto femenino de una manera admirable. El primer equipo ha superado con creces todas las expectativas.Es muy bueno que se le dé importancia y visibilidad al deporte femenino. Y más aún con estas jugadoras, que han sido un ejemplo. De ese equipo destacaría lo unidas que están todas. Cuando hay un gran ambiente, los resultados suelen llegar. Es un grupo que, al margen de su talento, ha demostrado compromiso y sacrificio. Ganaron la Copa de la Reina con total merecimiento. Su gran temporada ha hecho que cada vez más gente vaya al pabellón. Son chicas increíbles.

"Es muy bueno que se le dé importancia y visibilidad al deporte femenino".

¿Sueña con acceder a la élite?Como a todas las jugadoras de la cantera, a mí también me encantaría poder jugar un día en el primer equipo del Casademont. Pero aún soy infantil y me queda mucho camino por delante. De momento, mis objetivos son seguir aprendiendo, seguir esforzándome, dar el máximo en cada entrenamiento y en cada partido para continuar creciendo. También me gustaría seguir formando parte de la selección española de mi categoría.