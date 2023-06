Mbappé: "No le he pedido al PSG ser vendido o salir al Real Madrid"

El futbolista francés Kylian Mbappé insistió este miércoles en su intención de continuar la próxima temporada en el PSG, al que ya le comunicó su negativa a ampliar su contrato hasta 2025, y aseguró que tampoco pidió irse al Real Madrid.

"No he pedido (al PSG) ser vendido o salir al Real Madrid. Solo confirmé que no quiero activar el año extra previsto en el contrato. Nunca hemos hablado de una renovación con el PSG, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada", explicó en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

En medio de la vorágine generada por la noticia de que el buque insignia del conjunto parisino no activará la opción de ampliación de contrato hasta 2025, y mientras en Francia los medios apuntan a que el PSG está más convencido que nunca de una posible venta, Mbappé habló del PSG como un proyecto con "carencias", pese a su manifestada intención de continuar.

"Al más alto nivel, para un competidor como yo, el objetivo es ganar todos los títulos. Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando. Hay que aprender de los errores de cada temporada para no repetirlos otra vez", explicó.

"Individualmente, por otra parte, llevo unos años manteniéndome a un buen nivel: quiero seguir progresando para mantenerme en lo más alto", añadió.

El campeón del mundo con Francia en 2018 comentó también las diferencias entre su club, en el que "hay problemas" y la selección francesa.

"La selección nacional y el club son situaciones diferentes. En Francia tenemos la suerte de contar con una increíble cantera de talentos, así que cuando un jugador importante lo deja, hay quien puede compensarlo. Esto nos ha permitido dejar atrás la final perdida contra Argentina. Estamos decepcionados, pero tenemos un ciclo de cuatro años por delante: si trabajamos bien podemos hacer grandes cosas en la Eurocopa, en la Liga de Naciones o en el Mundial 2026", señaló.

Mbappé también ponderó la gestión del PSG con la salida del argentino Leo Messi: "En Francia no recibió el respeto que merecía"

"Estamos hablando del potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia que alguien como Messi se vaya. Personalmente, no entendí por qué tanta gente se alegró tanto de su marcha. Es una pena, pero así fueron las cosas. Tendremos que hacer lo que podamos para sustituirle", expresó.

Sobre la posibilidad de comenzar una rivalidad histórica en la Premier League con el noruego Erling Haaland, emulando la del luso Cristiano Ronaldo y el propio Messi, Mbappé fue algo más cauto, deshaciéndose en halagos hacia ambos.

"Las cosas hay que encararlas de otra manera. Tener a dos como Messi y Ronaldo a esos niveles durante tanto tiempo es algo que pasa cada 50 años. Hemos vivido una época excepcional y espero que los aficionados la hayan aprovechado. Tuve la suerte de jugar contra Cristiano y también en contra y junto a Leo: son realmente especiales. Aprendí mucho de ellos, sobre todo con Messi en estas dos temporadas. Han escrito la historia del fútbol, son eternos", aseveró.

El galo opinó también sobre los recientes episodios de racismo en el fútbol con el 'caso Vinícius': "(Cuando suceda) Tenemos que abandonar todos el campo y darnos cuenta de que tenemos poder para cambiar las cosas".

"Si nos vamos se entenderá que la situación es grave. Lo hicimos con el PSG contra el Basaksehir en la Liga de Campeones en 2020 y el partido se repitió. Quejarse ya no es suficiente. Con Vinícius hubo la movilización de la Federación Brasileña de Fútbol que sirvió para mediatizar", opinó.

"En 2023 ya no se puede permitir que una minoría estropee el placer del fútbol: más allá del dinero y la fama, jugamos precisamente para transmitir a los aficionados el placer de jugar y ver fútbol. Si te tratan como a un simio, ya no quieres hacerlo. Por supuesto, siempre habrá algunos racistas, pero hace falta más solidaridad entre los jugadores y no pensar sólo en ello cuando te pasa a ti", declaró.

"Por Lukaku (sufrió episodio racista contra el Juventus en la Copa Italia) tendrían que dejar el campo los jugadores del Inter y de la Juve: no hay rivalidad que valga. El racismo va más allá del fútbol. Las instituciones también deben cambiar: si son laxas, facilitan estos comportamientos. Hay que cambiar las reglas. Como capitán de Francia será un tema por el que lucharé. Hay que despertar la conciencia de todos", sentenció.

Reconocido seguidor del Milan, Mbappé dio sus condolencias a la familia 'rossonera' por la muerte de su histórico presidente, Silvio Berlusconi.

"Mis condolencias a su familia. Es una gran pérdida para todo el fútbol, fue un presidente emblemático que construyó el gran Milan que me hizo soñar de niño. Espero que los aficionados le rindan un justo homenaje", dijo.

Además, felicitó al Manchester City por la Liga de Campeones que conquistó el pasado sábado: Como seguidor del Milan es difícil hablar bien del Inter, pero se prepararon bien y se lo pusieron difícil al City. Se decidió por detalles. El fútbol es así, pero el Inter debe estar contento con la actuación. Enhorabuena al City.