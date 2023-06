El regalo de un jugador del Real Zaragoza Genuine a Javier Tebas que lucirá en el salón de su casa

José Andrés, jugador del @RealZaragoza Genuine, ha hecho para mi un cuadro precioso que me ha regalado en las finales de Villarreal. Amigo, me has emocionado mucho con tu gesto. Tu cuadro colgará en el salón de mi casa y te llevaré siempre en mi corazón, como a todos los… pic.twitter.com/XjRqnfWiGv