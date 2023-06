El piloto aragonés Guillermo Aso logra un trabajado podio en el Jarama en el Supercans Endurance

El piloto aragonés Guillermo Aso completó un prometedor fin de semana de carreras en el Jarama, escenario de la segunda prueba de la temporada 2023 del campeonato Supercars Endurance. Y, además de los valiosos puntos cosechados, también le sirvió para ratificar la línea ascendente en términos de competitividad al volante del Mercedes-AMG GT4 de NM Racing Team. El zaragozano debió gestionar el conducir en solitario el potente GT pues su compañero Gilles Vannelet finalmente no pudo ser de la partida debido a asuntos personales que le impidieron asistir al meeting.

Tras los entrenamientos libres del sábado, Aso afrontaba con optimismo las dos sesiones de clasificación. En la Q1, el deportista aragonés detuvo el cronómetro en un mejor giro de 1m39:433s que le dejaba en cuarta posición de la parrilla para la primera carrera. Mientras, en la Q2 rebajó notoriamente su registro hasta completar una vuelta de 1m38:368, aunque repitió posición para asegurar su presencia en la segunda línea de parrilla.

Ya en la jornada dominical, la salida de Aso en la primera carrera fue magnífica situándose segundo desde los compases iniciales. Apenas en la segunda vuelta, Aso tomó el liderato tras superar al portugués Nuno Pires, con otro Mercedes AMG-GT4, por el exterior rodando varias curvas puerta con puerta. El piloto de NM Racing Team tiró al máximo para abrir distancias con sus rivales, aunque la salida del coche de seguridad neutralizó toda su ventaja. Aso estuvo al frente de la carrera hasta la vuelta 10, cuando le superó José Carlos Pires, con un BMW M4 GT4. Justo cuando se abrió la ventana para las paradas en boxes, volvió a salir el 'safety car', momento que aprovechó el aragonés para realizarla.

Aso concluyó la carrera en 3ª posición al término de los 45 minutos. En la segunda, Aso rodaba entre los cinco primeros hasta que en el tercer giro recibió un duro impacto de un rival a final de recta que le sacaba de pista. Aso emprendió una lucha contrarreloj desde la décima plazapara terminar 4ºentre los GT4 Protras adelantar a un buen número de pilotos.

“En líneas generales, terminamos contentos con el podio”, explicaba Aso al finalizar la competición. "La segunda carrera estuvo marcada por el golpe que me propinó Carlos Vieira y que me sacó de pista. De no haberme abierto al verle llegar, el impacto habría sido mucho más fuerte. Salimos cuartos en la clasificación general y vamos a seguir trabajando al máximo para la próxima cita en Jerez, ya tras el parón estival", concluía.