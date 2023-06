El jaqués Pablo Castrillo brilla en el Mont Ventoux

Fue valiente, no renunció a nada y acabó siendo el protagonista del CIC Mont Ventoux durante buena parte de la cita de un día diseñada especialmente para los escaladores y que se desarrolla en Francia entre Vaison-la-Romaine y el Mont Ventoux. Pablo Castrillo se coló en la escapada del día y después llegó a rodar en solitario hasta que fue cazado a falta de cuatro kilómetros. “Ha sido difícil mantener las diferencias con el pelotón porque éramos muy pocos en la fuga”, explicó el jaqués del Kern Pharma, que está viviendo su primera temporada completa como profesional. “Sabía que teníamos que acelerar desde abajo del puerto para tener opciones y es lo que he hecho. Me he sentido muy bien”, concluía.

La jornada arrancó con la noticia de que tan solo se realizaría una de las dos ascensiones previstas al ‘Gigante de la Provenza’, la correspondiente a la vertiente de Sault, viéndose el recorrido acortado a 98 kilómetros. Los ciclistas del Equipo Kern Pharma salieron entonces con la intención clara de estar representados en la avanzadilla inicial. Dicho y hecho. Pablo Castrillo se destacó junto a otros cuatro valientes en los primeros compases de la prueba y consolidaron su ventaja en el Col de la Gavelle, llegando a rozar los tres minutos.

Los equipos más poderosos se pusieron a trabajar y comenzaron a reducir las diferencias. Ya en la subida final al Mont Ventoux, el oscense aprovechó su excelente estado de forma para cambiar el ritmo y soltar al resto de integrantes de la aventura. Después de liderar la prueba durante varios kilómetros, el intenso ritmo impuesto por el pelotón acabó dándole caza. El resto de corredores del Equipo Kern Pharma se exprimieron hasta las últimas rampas para firmar un buen día de competición.

El triunfo final fue para Lenny Martínez del Groupama-FDJ con un tiempo de 2h 48’ 21’’. A un segundo llegaron Michael Woods (Israel-Premier Tech), que fue segundo, y Simon Carr (EF Education-EasyPost), tercero. Castrillo cayó hasta la 73º posición perdiendo 7’ 53’’.