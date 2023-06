Marc Márquez: "Afortunadamente no me he lesionado"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha lamentado su caída durante el Gran Premio de Italia, que le ha impedido terminar la carrera y sumar puntos, sobre todo porque se sentía "cómodo y no estresado", pero ha asegurado que al menos no se ha "lesionado".

"Hoy estaba rodando muy bien y con algo de margen, me sentía cómodo y no estresado. He visto que Bagnaia y Martín se habían escapado, así que me he centrado en mantenerme con Marini en ese grupo e intentar alcanzar mi objetivo de estar entre los seis o siete primeros", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera relató cómo se produjo el incidente. "He tenido un susto en la curva 10 de la primera vuelta y luego otra vez entrando en la última curva antes de caerme. Ahora tenemos que seguir mejorando y trabajando. Afortunadamente no me he lesionado y tenemos otra carrera la semana que viene, así que tendremos otra oportunidad de seguir trabajando".

Seguir adelante

Márquez, más crítico que en otras ocasiones tras un nuevo incidente, ha insistido en que "estas caídas no cambian nada nuestra situación en el campeonato, porque estamos sufriendo".

"Está claro que esta caída me ha molestado bastante más que la de Le Mans, porque allí hice la carrera y cogí información y aquí mi situación era acabar sexto o séptimo, pero me ha molestado porque me he caído demasiado pronto, en un error que podía ser evitable, pero estaba en la zona sucia y cuando vas con la mentalidad de no perder nada para el rebufo, pueden pasar estas cosas", lamentó Marc Márquez.

"Estamos aquí para eso, para pilotar, para dar el máximo, pero tenemos que arriesgar demasiado. Y cuando tú vas tan, tan al límite, como pasó en Portimao, como casi pasa hoy, como puede pasar en el futuro, por un mínimo error te caes. A Mir le tocó el viernes, a Rins le tocó ayer, a mí me ha tocado hoy. Por suerte yo me he salvado. Le deseo la mejor recuperación tanto a Rins como a Mir", comenta Márquez.

"Los pilotos Honda somos tres pilotos, y sin descartar a Nakagami, pero los dos que han venido de Suzuki son ganadores, con mentalidad ganadora, y quieren estar ahí, por lo que cuando te ves el doce es difícil mentalmente, pero quieres estar delante, arriesgas más y te caes, y vienen las lesiones y es a esa situación a la que tenemos que darle la vuelta para intentar ser igual de rápidos, y ya no digo más, pero con más seguridad", comenta con cierta actitud crítica Marc Márquez

"Siempre se quiere más, y al final nuestro trabajo en el circuito, tanto mío como de todo nuestro equipo técnico, es coger información, pasar ideas, y los ingenieros en Japón, que son los que lideran el proyecto, seguir con esa línea y traer cosas nuevas, pero está claro que si no traen cosas nuevas no se puede probar", reconoce Márquez.

"Es difícil saber qué está pasando en Japón, pero de momento, desde que hemos empezado la temporada, hemos recibido sólo un chasis, no mucho más, y estamos en una situación en la que necesitamos recibir bastante más cosas para seguir acortando distancias con los otros fabricantes", comentó crítico Marc Márquez.