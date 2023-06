El piloto Alex Rins sufre fractura de tibia y peroné en la carrera al esprint de Mugello

El piloto español Álex Rins (Honda) sufrió este sábado "una fractura de tibia y peroné" durante la carrera al esprint del Gran Premio de Italia, sexta prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, y se someterá a una primera cirugía "para estabilizar su pierna derecha y reducir la hinchazón".

Así lo confirmó en sus redes sociales el LCR Honda Castrol, equipo de Rins. "Se someterá a una primera cirugía esta noche en el Hospital Universitario Careggi (Florencia), donde los médicos colocarán un fijador externo para estabilizar su pierna derecha y reducir la hinchazón", precisó el LCR Team.

"Permanecerá en observación y, una vez dado de alta, volverá a España para una última intervención quirúrgica", concluyó el hilo en su cuenta de Twitter. Rins no pudo terminar la carrera al esprint tras irse al suelo en la curva 8, durante la cuarta vuelta al circuito de Mugello.

De este modo, Rins unió su nombre a una lista de ausencias donde ya figuraba su compatriota Joan Mir (Repsol Honda) desde el pasado jueves. El balear no siguió en este GP de Italia debido a las fuertes molestias sufridas en el quinto metacarpiano de la mano derecha a causa de otra caída durante la segunda tanda de entrenamientos oficiales.

Espargaró, octavo

Por su parte, el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que fue octavo en la carrera sprint, ha reconocido que "esperaba ser más competitivo" y obtener un mejor resultado. "He sacado bastante tiempo a las demás Aprilia y solo me ha dado para ser octavo, me esperaba mucho más aquí", reconoció.

"Esta moto me gusta, me parece competitiva, pero no soy capaz de demostrarme a mí mismo que puedo luchar por las victorias, no puedo ir más rápido, y las demás Aprilia tampoco y tengo la sensación que cuando suelto el freno la moto tiene que girar un poco más, y cuando pueda cerrar un poco más la curva podré conducir un poco más agresivo y acelerar antes", explicó.