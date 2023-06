Un Alcaraz lesionado cede ante Djokovic en semifinales de Roland Garros

El tenista español Carlos Alcaraz no jugará la final de Roland Garros, segundo Grand Slam del año que se disputa sobre tierra batida en París, tras caer en cuatro sets en la semifinal de este viernes ante el serbio Novak Djokovic, por 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

El número uno del mundo cedió ante el aspirante a su trono en un intenso duelo durante dos sets, pero marcado por la lesión en el gemelo derecho sufrida por el español en el inicio del tercer acto. A partir de ahí, sin querer retirarse, Alcaraz no pudo competir ante un 'Nole' que se medirá ante Casper Ruud o Alexander Zverev en busca de su tercer Roland Garros y 23º título de 'Grand Slam'.

En el primer set ambos salieron con un ritmo muy alto, manteniendo los primeros saques con comodidad y un nivel de tenis increíble, digno de partido grande. Tras salir dubitativo en los partidos anteriores, Djokovic fue con todo en busca de la final.

El serbio rompió el saque de su rival en el cuarto juego y confirmó la rotura. Mantuvo el nivel, pero en el séptimo Alcaraz dispuso de tres bolas de 'break' que levantó 'Nole', para acabar cerrando el parcial por 6 a 3 gracias a un dominio espectacular con el saque y al oportunismo en los puntos determinantes.

El segundo set fue un ejemplo de igualdad. A ambos tenistas les corría muchísimo la bola, sobre todo con el servicio. No tenían problemas al sacar, sin conceder una sola bola de 'break', hasta el octavo juego, cuando Alcaraz aprovechó para entonces sí, romper el saque de Djokovic y disfrutar de un turno de saque para cerrar el set e igualar el partido. Con todo, al murciano le costó remate.

En la tercera manga, tras ganar el primer juego, Alcaraz sufrió una lesión en el gemelo que le obligó a pedir la asistencia médica y 'regalarle' un 'break' a su rival. A la vuelta al juego, el estado físico del murciano no le permitió en ningún momento plantar cara y el set fue parar al lado del balcánico por 6-1.

El cuarto parcial fue similar, el de El Palmar hizo un esfuerzo que casi le permite romper el saque de 'Nole', pero el serbio no cedió y se puso por delante, ventaja que no abandonó hasta colocarse con un cinco a cero que le permitió restar para cerrar el partido.

El orgullo del tenista español apareció para evitar el rosco, pero no pudo alargar más el encuentro, despidiéndose de la peor forma. La lesión impidió a Alcaraz sacar su versión arrolladora y optar a su segundo 'grande', mientras Djokovic, sin dar opción, tratará de superar a Rafa Nadal en la carrera del 'Grand Slam', y al propio Alcaraz en el número uno, ganando en París.

Djokovic, primer finalista de Roland Garros

El serbio Novak Djokovic, número 3 del mundo, se convirtió en el primer finalista de Roland Garros tras vencer al español Carlos Alcaraz, número 1.

Será la séptima final del serbio en la tierra batida parisiense, en busca de su tercera corona para completar 23 Grand Slam, y se medirá contra el ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el alemán Alexander Zverev, quien precisamente se retiró el año pasado en semifinales contra Rafa Nadal.

"Todo mi respeto para Alcaraz, que ha logrado acabar el partido pese a los problemas físicos. Le he dicho que es joven y que tiene toda la vida por delante, que es una pena, lo último que quieres es tener problemas físicos en este tipo de partidos", señaló el serbio al final del duelo.

A sus 36 años, Djokovic se convierte en el segundo finalista más veterano de la historia de Roland Garros, tras el estadounidense Bill Tilden, que perdió la final de 1930 con 37 años, y si el próximo domingo levanta el trofeo se convertirá en el ganador de más edad, desbancando a Nadal. Además, en ese caso también recuperará el número 1 del mundo en detrimento de Alcaraz.

"Esto no ha terminado, me queda un partido, estoy muy orgulloso de haber alcanzado esta final, pero el trabajo no ha acabado", aseguró Djokovic.

El duelo más esperado del torno, considerado por muchos como la final adelantada, tuvo el desenlace más abrupto y triste para el espectáculo. El mundo del tenis seguirá con la interrogante de saber si Alcaraz tiene tenis suficiente para desbancar a un miembro del "big 3", el único que participa en este Roland Garros, tras la baja por lesión del 14 veces ganador, Rafael Nadal.