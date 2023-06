Daniel Osanz, mejor europeo en el Mundial de subida vertical

El keniano Patrick Kipngeno ha revalidado este miércoles en Innsbruck-Stubai (Austria) su corona de campeón del mundo de la Vertical Uphill (subida vertical), de siete kilómetros con 1.020 metros de desnivel positivo, tras una carrera en la que el mejor español fue el aragonés Daniel Osanz, sexto, y Miquel Corberá se retiró lesionado en un hombro tras una caída. El recorrido, de continuo ascenso, contó con un kilómetro de asfalto en la zona de salida y posteriormente discurrió todo por senderos, muchos de ellos estrechos, para llegar a meta justo por encima de los 2.000 metros de altitud en el Elferhütte.

Kipngeno dominó la carrera desde el principio y llegó a meta con un tiempo de 40:18 minutos, aventajando en 1:33 al ugandés Levi Kiprotich. Tercero fue el también keniano Josphat Kiprotich a 1:46. El primer europeo en la meta fue el español Daniel Osanz, medallista de bronce en el Europeo de El Paso 2022, que fue sexto a 2:23 del ganador.

Los otros dos españoles que terminaron la carrera fueron Alejandro García (21º a 4:42), que no pudo revalidar el bronce del último Mundial en Tailandia, y Eduardo Hernández (44º a 7:20).

Miquel Corbera, vigente campeón de España, sufrió una aparatosa caída en la salida, se hizo daño en un hombro y tras ser atendido por los servicios médicos se retiró. Por equipos, en la categoría masculina, el país ganador fue Kenia, seguido de Uganda, plata, y Suiza, bronce. España concluyó octava.

Tras la prueba, Osanz ha valorado de manera positiva su actuación: “Sabía que tenía que salir fuerte desde el principio porque el ritmo iba a ser muy fuerte. He dado todo y he estado cerca de las medallas. He peleado de principio a fin y he llorado al llegar de sufrimiento, estoy súper contento y no puedo pedir más”, añadía, además de aludir a la Canfranc-Canfranc de carreras por montaña que se celebra en septiembre como su siguiente reto para obtener un triunfo en su especialidad.