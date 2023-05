CSD propondrá una campaña de concienciación para aficiones

El Consejo Superior de Deportes (CSD) propondrá a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a LaLiga hacer una campaña de concienciación para las aficiones, a la que se sumen los capitanes de los clubes, junto a acciones puntuales para luchar contra el racismo y la xenofobia y para combatir los discursos de odio.

El organismo que preside José Manuel Franco expresó este lunes "su condena rotunda y enérgica ante los insultos racistas que se están produciendo en el ámbito del fútbol" y ante "el incremento en el número de incidentes violentos" en éste, tras lo ocurrido el domingo en el partido Valencia-Real Madrid y los insultos dirigidos desde la grada al brasileño Vinícius.

"Estos incidentes son intolerables y absolutamente condenables no sólo en el espacio deportivo sino en un país como España, tierra de acogida y que hace de la diversidad su bandera. La xenofobia demostrada por algunos energúmenos nos avergüenza como sociedad y como deporte", afirmó.

Para el CSD, "la violencia, el racismo y cualquier tipo de discriminación son la antítesis de los valores del deporte, que son precisamente los del respeto, la empatía y el espíritu de equipo".

En un comunicado, el CSD indicó que "pese a lo inaceptable de estas agresiones, es partidario de no generalizar" y señaló que "los insultos proceden de una minoría de exaltados que confunden la pasión con el odio y que no deberían volver a pisar un campo de fútbol". "Su actitud no es representativa de nuestros valores como sociedad y perjudica la imagen de nuestro país", agregó.

El CSD recordó "su papel activo en la lucha contra la violencia en el deporte", como miembro de la Comisión Antiviolencia y cuya presidencia ostenta esta temporada 2022/2023, así como integrante de la comisión de seguimiento del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).

Igualmente, apuntó que Antiviolencia mantiene reuniones cada dos semanas para el estudio, análisis, propuesta de sanción y seguimiento de los casos de racismo y xenofobia que se estén dando en el deporte y que la comisión de seguimiento del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) se reúne dos veces al año, la última el pasado 13 de diciembre, y tiene previsto volver a hacerlo el 13 de junio en el CSD.