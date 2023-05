Juan Carlos Beltrán: "La Primera RFEF no está diseñada para equipos como el Utebo"

En un año natural, el Utebo va a jugar dos promociones de ascenso. Una ganada de Tercera a Segunda y esta de ahora, de Segunda a Primera RFEF. Una barbaridad.

Sí, porque este es un club y un proyecto modesto, con mucho trabajo y dedicación en la gente que lo rige, pero en un ámbito de un pueblo concreto de Aragón, que está muy lejos de otros mucho más poderosos con los que nos hemos enfrentado. Aquí no hay ningún mecenas, es un club tradicional.

Acabar en el 4º puesto en Segunda RFEF tiene un enorme mérito.

Éramos el 9º presupuesto en un grupo de 18 equipos. Y al principio el objetivo, como novatos, era mantener la categoría. Este club era de Tercera División hace unos meses y, poco a poco, lo estamos convirtiendo en un club a la altura de otros profesionales. Ha sido un año maravilloso, inolvidable.

Arriba desde el primer día.

Hemos estado 26 jornadas en puestos de promoción de ascenso. Solo el Sestao estuvo siempre delante de nosotros. Somos el segundo equipo que más semanas ha estado arriba en la tabla. Por regularidad, el Utebo se ha merecido jugar esta promoción. Hicimos una primera vuelta extraordinaria, con 30 puntos, promedio de campeones o subcampeones. Y eso era un sueño. En la segunda hemos sumado 23, algo más razonable, de equipo de mitad de tabla.

De hecho, hubo un momento en que se cayeron de los primeros cinco puestos premiados.¿Temió ahí que todo se desvaneciera?

No, porque vimos el calendario e hicimos nuestras conjeturas. En los seis últimos partidos previmos una posible reacción, porque jugábamos contra todos rivales de la zona baja de la clasificación. No era garantía de nada, pero nos aferramos a reaccionar ahí. Pasamos una meseta en la segunda vuelta con infinidad de lesiones, bajas y problemas individuales que nos hizo resentirnos mucho. Nos costaba ganar un mundo. De ser segundos, nos caímos al 8º puesto.

El excelente final del torneo debe ser loado por esa resurreción.

Lo normal hubiera sido acabar en la zona media. Pero este equipo tiene un carácter como pocos he visto y dirigido. Y teníamos las dos balas últimas: acabábamos la liga contra rivales ya descendidos. Yo contaba con estos seis puntos. Todo ha salido según lo programado.

¿Cuál ha sido la clave de este Utebo sorprendente?

Ha habido varias. Una, lograr un bloque de jugadores que han mezclado muy bien. Gente comprometida, seria. Otra, que los que fichamos en verano para cimentar el equipo conocían la categoría y eran aragoneses, por lo que sabían lo que es nuestro fútbol y la idiosincrasia de un lugar como Utebo. Ha sido una pena la mala suerte con las lesiones en varios jugadores diferenciales: Diego Suárez, Meseguer, Garcés, Álex Sánchez, que solo jugó la segunda vuelta tras venir del Ejea… han sido bajas demasiado tiempo.

¿Puede ascender el Utebo o habría que renunciar si se lograse?

Deportivamente, es evidente que sí es posible. En el fútbol se dan casos así. Recuerdo al Llagostera o el Amorebieta jugando en Segunda División recientemente. Pero, ahora mismo, la Primera RFEF no está diseñada para equipos como el Utebo. Las exigencias que tiene, tanto económicas como estructurales, hacen que clubes como el nuestro no estemos preparados para dar ese salto.

El campo de Santa Ana no serviría, por ejemplo.

Claro, pero te dan un año de carencia. El primer año sí podríamos jugar ahí. El Cornellá, el año pasado, pudo utilizar su campo. Pero este año ya le ha tenido que pedir prestado al Espanyol el estadio, que lo tiene al lado, si no tenía que descender. Necesitas una serie de requisitos: 3.000 butacas en las gradas, césped natural, infraestructuras de determinado nivel… Nosotros no podríamos cambiar y tampoco veo dónde se podría ir de prestado. Todo se desvirtuaría.

Parece, pues, un salto inviable.

Yo, la Primera RFEF la veo diseñada para los grandes clubes que se despeñan del fútbol profesional, tipo Deportivo de La Coruña, ahora el Málaga, el Córdoba, el Recreativo de Huelva, el Murcia, históricos a los que así se les quiere evitar precisamente que tengan que ir a campos como el de Utebo, como pasaba en la Segunda B antigua. Acceder ahí es imposible para equipos como nosotros. Pero no quiero decir nada. El fútbol da lugar a muchas circunstancias y en Utebo, lo aseguro, son atrevidos. Si completamos el milagro, igual la gente del pueblo dice de ir hacia delante. Sería precioso.

¿Va a seguir el año que viene?

Sí. Ya renové hace un tiempo. Utebo es mi casa.

Va camino de los 58 años. Lo suyo es la constatación de que el entrenador de siempre, el veterano, tiene un caché indiscutible en el neofútbol.

Lo mío es trabajar, reciclarme permanentemente. Y en Utebo he caído de pie. Estoy a gusto, cómodo, respetan mi trabajo. Esto es fundamental. A veces me he responsabilizado de cuestiones que no serían de mi ámbito y función. En un club así eres un asesor de todo. La experiencia cuenta.

Usted ya ascendió en su día a la gran Segunda B desde la Tercera (tercera y cuarta categorías entonces, algo similar a lo de ahora).

Sí. Fue con el Huesca en la temporada 2000-01. Ganamos al Mirandés 2-1 en un grupo donde también superamos al Lemona y al Textil Escudo de Cantabria. También como futbolista jugué dos años en el Fraga en Segunda B. Este tipo de años buenos siempre te relanzan en tu trabajo. Es un plus.

El fútbol regional aragonés nunca dio para vivir de él.

Nunca. Y el Utebo no puede ser profesional. La mayoría de la plantilla tiene su trabajo al margen del fútbol. Esto le da más mérito a lo logrado ante clubes profesionales.

Utebo-Recreativo Granada. ¿Eliminatoria al 50 por ciento?

No, no. Ellos son más poderosos. Es un filial con más nivel que nosotros en líneas generales. Nuestras opciones pasan por el factor campo. El nuestro, de césped artificial, de estructura pequeña, ha de ser nuestro aliado junto a nuestra afición. Allí en Granada será muy difícil competirles.

En Utebo, los veteranos recordarán cuando el club alcanzó la vieja Segunda B y, tras tocarla, se despeñó hasta la Segunda Regional. El dinero se manejó mal.

Se tiene en cuenta aquella experiencia. La directiva actual mide mucho la economía. El año que viene el presupuesto va a ser el mismo, ni un euro más, sin brincar de los 450.000 euros. Aquella experiencia pasada sigue vigente y no volverá a suceder. Yo, si un día veo una tontería por la que se intenta gastar más de lo que se tiene, seré el primero que estaré fuera de aquí.