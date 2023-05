Llega el final de temporada: "Las lesiones son más habituales por la sobrecarga y la falta de descanso"

Alonso Domínguez lleva practicando fútbol desde los ocho años. Llegó a jugar en Tercera División y desde hace unas cuantas temporadas decidió apuntarse en una liga 'amateur', la MLA. Hace una semana pasó por el quirófano para operarse el ligamento cruzado anterior de la rodilla, que le tendrá varios meses de baja deportiva. "Estaba intentando hacer un cambio de dirección durante un partido cuando se me fue la rodilla. No noté ese sonido que dice la gente que se rompe el ligamento, pero sí sabía que algo grave me había pasado", cuenta el zaragozano, de 31 años.

A nivel psicológico, asegura que hubiese sido "peor" cuando era semiprofesional. Ahora, con ganas de recuperarse, se plantea dejar de jugar a fútbol. "También soy entrenador en el Stadium Casablanca y eso no lo dejaría", subraya.

La lesión de Domínguez en la recta final de la temporada no es un caso aislado. El final de curso concentra un mayor número de lesiones que el resto del año, según los expertos. "Está ligado a la falta de descanso y al agotamiento físico. Además, al final de la temporada se suma la presión, en el caso de los deportistas que se juegan algo y eso influye mucho", sostiene el traumatólogo responsable de la unidad de miembro inferior del Instituto Aragonés de Traumatología y Medicina Regenerativa de Zaragoza, Víctor Roda.

el traumatólogo responsable de la unidad de miembro inferior del Instituto Aragonés de Traumatología y Medicina Regenerativa de Zaragoza, Víctor Roda. HA

Lo cierto es que en los últimos diez años, explica, las lesiones se han multiplicado "exponencialmente". "Va ligado a los modos de practicar deporte. Antes era más técnico y ahora es más físico. Desde la base se entrena a un gran nivel, casi como si fuesen profesionales, con una gran exigencia física", advierte.

Incidencia de las lesiones por meses en la Liga Española de Fútbol. Estudio

Existen diferentes estudios de fútbol masculino y femenino, explica el doctor en Ciencias de la Salud y profesor de readaptación y fisioterapia deportiva de la Universidad San Jorge, Toño Cartón, que indican que hay un pico de lesiones alto entre abril y mayo. "Normalmente, en los últimos meses se prioriza el trabajo técnico-táctico y se olvida ese punto de mantenimiento y de preparación física", explica. También afloran las "lesiones por sobrecarga".

Además, el periodo de competición, añade Daniel Sanjuán, fisioterapeuta especializado en deporte y profesor de la Universidad de San Jorge, "es largo y al final se acumulan muchos días de entrenamiento y competición". "Esa fatiga hace que la carga interna del jugador sea mayor. El cuerpo va al límite y es más probable la lesión", indica. También influye el estrés: "Contribuye si el deportista trabaja al mismo tiempo, está de exámenes o tiene algún tipo de problema y el nivel de sueño es bajo".

A estas alturas del año, "se dan más las lesiones musculares y tendinosas, y en segundo lugar las ligamentosas y articulares", explica Cartón, que calcula que cada cuatro partidos "competitivos" se da una lesión que requiere de pérdida de días de entrenamientos. "En todo caso depende de cada deporte. En baloncesto y balonmano los datos son mayores que en fútbol", subraya.

Toño Cartón, exjugador internacional de balonmano. Oliver Duch

Para evitar lesiones, "es fundamental mantener el tono físico". "En fútbol, por ejemplo, levantar por encima de dos veces tu peso corporal en peso muerto, previene de lesiones en el isquiotibial", asegura Cartón, que ha llegado a dirigir la preparación física de equipos como la selección egipcia de balonmano.

Afrontarlo mejor o peor a nivel psicológico una lesión depende de la "personalidad del deportista y de sus mecanismos de defensa y afrontamiento psicológicos", explica Sergio Moreno González, profesor de Psicología del Deporte de USJ y director del gabinete Psicología Zaragoza.

De la misma opinión es Jesús Lanero, psicólogo deportivo, ahora ligado al Club Fénix de Rugby. "La afectación psicológica es diferente en función del deportista. También depende de la lesión", precisa.

"Lo que nos dice la experiencia es que hay que trabajar con la ansiedad y el estrés, siempre vinculados al médico y al fisioterapeuta", reconoce. La prevención es primordial, defiende Lanero: "La mejora de la formación de los técnicos, entrenar los recursos psicológicos y una planificación bajo objetivos realistas".

Consejos del psicólogo

Ante una lesión grave o leve, el director del gabinete Psicología Zaragoza, recomienda "Vigilar y cambiar pensamientos negativos desadaptativos sobre todo de contenido catastrofista", apunta. Además, señala, "hay que tener una buena gestión del estrés". "Poder reconocer cuando aparece para poder contrabalancearlo. Puede haber acontecimientos o noticias que no vayan en la línea de las expectativas formuladas", apostilla Moreno.

"Resulta muy importante conseguir controlar la motivación, puede ser una buena aliada en las primeras fases pero cuando se empiezan a ver resultados puede llevar al exceso de confianza y a la precipitación en el esfuerzo, y por lo tanto se incrementa la probabilidad de recaída", expone.

Es importante también, asegura, "tener una buena red de apoyo social con la que mantener un contacto frecuente". "El tiempo de recuperación es una buena oportunidad para conocer bien la lesión y el proceso de recuperación. Eso nos hará formular expectativas realistas que nos permitan hacer un buen reajuste de vuelta a la actividad física. La prevención va a ser determinante una vez superada la lesión. Ese momento también hay que trabajarlo", aconseja el psicólogo deportivo.

En ocasiones, la lesión va acompañada de la dura decisión de dejar el deporte de competición. "La gestión de la retirada del deporte, entre otras cosas, depende de cuánto tiempo y cómo hayas estado trabajando sobre ella", apostilla.

Algunos aspectos importantes a cuidar, especifica, son: "El apoyo social y profesional adecuado, que no todo tu círculo social gire en torno al deporte; haber tenido un buen equipo profesional a tu alrededor que te haya sabido orientar no sólo deportivamente sino de gestión, psicológico, incluso laboral o académico; haber podido descubrir algún otro foco de interés que no haya sido el deporte alineado con tus valores, por ejemplo, interés por la formación y la transmisión de conocimientos para poder dedicarte a entrenar, etc".

Además, subraya, "no interrumpir de golpe la actividad física facilitando un cambio progresivo físico también ayudará a un cambio progresivo mental".