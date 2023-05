Víctor Bravo: "A Primera RFEF no se asciende por azar"

El CD Teruel ha consumado la hombrada del fútbol aragonés en el actual curso con el ascenso a la Primera División RFEF. Su entrenador es Víctor Bravo.

Lo primero es lo primero. Ese ascenso reúne muchísimo mérito: ¡felicidades!

La felicitación hay que hacerla extensiva. Hay que felicitar a la junta directiva, a la afición, a la plantilla, a la dirección deportiva, y, en la medida que nos corresponde, al cuerpo técnico. Se trata de una felicidad compartida.

¿Han asumido ya le dimensión de la gesta que han logrado?

Hemos estado muy centrados en lograr el ascenso, en conseguir sacar adelante los últimos partidos pese a tener bajas muy importantes en el ataque, como Emaná o Carbonell. Afortunadamente, el equipo no se ha resentido pese a sufrir bajas tan notables en nuestra estructura.

¿Por qué no han acusado estas ausencias cuando se lo estaban jugando todo?

Porque hemos sabido construir un bloque, porque hemos logrado hacer un equipo con mayúsculas. A lo largo de toda la temporada, hemos sabido sacar el máximo de nuestras virtudes y esconder nuestras defectos, que también los había.

¿En qué momento de la temporada se dio cuenta de que se podía lograr algo gordo?

Hubo un partido muy importante en el inicio, cuando le ganamos en Pinilla al Aragón por 3-2. Ese día el equipo experimentó un punto de inflexión. Ese día me di cuenta de que el equipo tenía carácter. Marcamos primero, pero ellos le dieron la vuelta al marcador (1-2). Sin embargo, no nos rendimos y logramos ganar al final por 3-2.

Hubo dos expulsiones, el Aragón se metió el último gol en propia puerta... Pasaron muchas cosas ese día...

Sí, pero fuimos a por la victoria, nunca perdimos la fe en ganar. Por eso ganamos. Fue una prueba de carácter que logramos superar. Fue muy importante ese triunfo, mucho más que tres puntos. Ese día vimos que podíamos aspirar a algo grande.

El triunfo ante el Valencia B también pudo ser capital.

Lo iba a decir también. Fue otro triunfo fundamental. Le logramos remontar un 0-1 a un equipo extraordinario, con grandes futbolistas, como es el filial del Valencia. Otra prueba de carácter muy importante. Y de fútbol. El mérito me parece indiscutible.

La afición empujó muchísimo ese día.

La afición ha empujado muchísimo todos los días. Ha sido un factor muy importante en el éxito que hemos conseguido. Siempre es fundamental la afición del Teruel, y esperamos que lo siga siendo al año próximo. La celebración del título fue preciosa. Se vivieron momentos maravillosos, como cuando Redolar puso el pañuelico en la plaza del Torico. Vi a gente llorando. Fueron muchas emociones juntas. Estaban mis amigos, mis familiares, todos. No lo olvidaré jamás. Para todos ha significado un subidón. No podemos decepcionar a esta afición.

Se da por supuesta su continuidad en el Teruel.

Por supuesto. Igual que la continuidad de Fran Gracia como director deportivo. Ha sido fundamental en el éxito del equipo. Se ha logrado hacer una plantilla muy competitiva, y eso ha sido una labor suya. Ya llevamos un tiempo trabajando juntos y los frutos ahí están. No se asciende a Primera División RFEF por azar. Es obvio que hay muchísimo trabajo detrás.

No hemos hablado de otra fecha a subrayar: el empate que valió medio título, el logrado en el campo de la Peña Deportiva de Ibiza.

Sí, es cierto. Fue importantísimo. Es un equipo que te avasalla a través del balón. Afortunadamente, además del sistema defensivo, habíamos trabajado mucho las emociones. Así, logramos superar situaciones muy difíciles, encontrándonos relativamente cómodos en situaciones sin balón. Fue otra prueba de madurez de un equipo que se ha ganado lo que ha logrado.

Ahora habrá que reforzarse para poder competir en una categoría de la exigencia de Primera RFEF.

Es evidente. No se asciende a Primera RFEF por azar, por suerte. Y ahora necesitamos reforzarnos muy bien. Hablé el otro día con Juanma Barrero, entrenador del Mérida y compañero como futbolista en el Universidad de Las Palmas y en el Mérida. Me comentó que no nos relajáramos en la confección de la plantilla. Ascendió el año pasado contra nosotros. Me dijo que le ha sorprendido mucho el ritmo de la categoría, que es muy competitiva en todos los órdenes. El año pasado ascendió en la eliminatoria contra nosotros y este año están compitiendo muy bien en Primera RFEF.

Por cierto, dicen que Simeone les ha inspirado en este ascenso a Primera RFEF...

Eso fue a falta de 11 jornadas. Estaba en casa y vi un documental del Cholo Simeone en el que me veo representado. Esa noche les puse el documental a todos y salimos enchufados en el partido.

¿Cuánto quedaron ese día?

Esa día ganamos 0-1 en Mallorca. Marcamos en el minuto 88. Fuero tres puntos muy importantes.