Coronación de Carlos III: ¿por qué te parecerá que suena el himno de la Champions?

En plena ceremonia de coronación de Carlos III, en uno de los momentos culminantes del histórico acceso a la corona del nuevo rey del Reino Unido, más de uno pensará que está en un partido de fútbol. El motivo es que una de las piezas que desde el siglo XVIII ambientan el ceremonial por el que los reyes de Inglaterra acceden al trono inspiró siglos después el himno de la Champions.

La música que suena por televisión y por la megafonía de los estadios antes de los partidos de la mejor competición europea de fútbol se basó en ‘Zadok the Priest’, una pieza compuesta por Georg Friedrich Haendel para la coronación de Jorge II en 1727. Desde entonces, esta música acompaña al acceso al trono de todos los monarcas del Reino Unido.

Y lo hace en uno de los momentos más importantes del ritual. Si la ceremonia de Carlos III sigue al pie de la letra la tradición, como se espera, el nuevo rey, tras su juramento, será ungido y bendecido por el arzobispo de Canterbury. Se quitará la túnica, se sentará en la milenaria silla del Rey Eduardo y el arzobispo se acercará al monarca con un recipiente en forma de águila. Untará su frente, manos y pecho con aceite bendito elaborado con una receta secreta. Será en ese momento cuando el coro interprete el ‘Zadok the Priest’ de Haendel.

En sus primeros compases, la pieza evoca claramente al himno de la Champions, aunque luego los caminos paralelos de estas dos piezas se separan. El motivo es que cuando en 1992 la UEFA se planteó componer un himno para esta competición, eligió al británico Tony Britten, quien decidió hacer una adaptación de la pieza del compositor barroco. Inspirado por el músico alemán, Britten compuso una melodía que se ha convertido en todo un símbolo del fútbol mundial.

Fue interpretada por la Royal Philharmonic Orchestra y por el coro de la Academy of Saint Martin in the Fields. Su letra está escrita en los tres idiomas oficiales de la UEFA, inglés, alemán y francés. Su mensaje no es precisamente profundo, ya que traducido al castellano vendría a decir "Ellos son los mejores equipos, los mejores equipos, el evento principal. Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones. Una gran reunión, un gran evento deportivo, el evento principal".

Un mensaje, lógicamente, muy distinto al de la pieza original de Haendel. En ese caso, la letra de 'Zadok' se basa en un pasaje bíblico basado en una traducción de Reyes, 1: 38-40, en el que se detalla la coronación en la que Zadok el Sacerdote unge al Rey Salomón. La letra dice: “Zadok el sacerdote y Natán el profeta ungieron rey a Salomón / Y todo el pueblo se regocijó y dijo: ¡Dios salve al Rey! ¡Larga vida al rey! ¡Dios salve al rey! / Que el Rey viva para siempre. Amén. Aleluya”.

Este himno de coronación se ha interpretado en todas las coronaciones británicas desde la de Jorge II, y también se tocó en 2004 en la boda del príncipe heredero Frederik de Dinamarca y Mary Donaldson.