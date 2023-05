El TM Monzón se lleva la liga aragonesa de tenis de mesa

El TM Monzón A es el nuevo campeón de la Liga Monte Pinos, la máxima categoría por equipos de Aragón. Los montisonenses se hicieron con el triunfo tras derrotar en la final al Publimax CAI Santiago A y con ello, además del título regional, obtuvieron como premio el derecho a poder participar la próxima temporada en la Segunda División nacional masculina. La competición ha contado en el curso actual con quince conjuntos que celebraron primero una liga a una vuelta que después dio paso a las eliminatorias que decidieron los puestos.

La primera fase estuvo dominada por el School Zaragoza A y el Publimax CAI Santiago A, mientras que el Publimax Stadium Casablanca A y el TM Monzón A se situaron como sus principales rivales. El camino de los montisonenses hasta la pelea por el título incluyó sus triunfos en las eliminatorias ante el Publimax CAI Santiago D, el CN Helios A y en semifinales el School Zaragoza A.

En la final, el equipo compuesto por Telmo Pereira, Alejandro Abad y Rodrigo Pascual, derrotó por 4-2 al Publimax CAI Santiago A de Javier Rey, David Ruiz y Carlos Guiral. En la lucha por el tercer y cuarto puesto, Publimax Stadium Casablanca A pudo con el School Zaragoza A.

El resto de la clasificación quedó de la siguiente manera: Color Plus Utebo A. quinto; School Zaragoza B, sexto; CN Helios A, séptimo; Publimax CAI Santiago C, octavo; CN Helios B, noveno; Publimax CAI Santiago B, décimo; TM Monzón B, undécimo; Publimax Stadium Casablanca B, duodécimo; MYM Martín Binéfar 77, decimotercero; Publimax CAI Santiago D, decimocuarto; y Color Plus Utebo B, decimoquinto.

La plaza en Segunda Nacional, un objetivo ansiado por el TM Monzón, se espera que pueda dar proyección a varios de sus jóvenes promesas con Eric Pereira y David Domínguez como puntas de lanza.